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13.11.2021 20:45
Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП два человека погибли, пятеро пострадали

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В субботу около 17.40 на автодороге Саратовская - Горячий Ключ произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ-2110", BMW и Lada Vesta.

В результате от полученных травм на месте скончались 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-2110", еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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