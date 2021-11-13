Путин обратился к участникам конкурса "Большая перемена"

Успехи нынешних школьников определяют будущее РФ, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам проходящего в "Артеке" финала конкурса "Большая перемена".

"Дорогие друзья, у вас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. Это очень важно. Ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны", - подчеркнул президент в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что финалисты "Большой перемены" обязательно преуспеют, а опыт конкурса послужит твердой опорой.

"Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи", - сказал глава государства.