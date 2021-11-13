В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек

В Крыму на трассе Севастополь-Ялта столкнулись легковая машина и микроавтобус, в результате ДТП пострадали 12 человек, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Севастополю.

Авария произошло в субботу утром. 33-летний водитель "Волги" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes с восемью пассажирами. В результате ДТП 12 человек (пассажиры микроавтобуса и легковушки) получили травмы различной степени тяжести, всем им оказана медицинская помощь. 30-летний водитель "Волги" в тяжелом состоянии госпитализирован. Движение по одной полосе автодороги закрыто.

По факту ДТП прокуратура Севастополя проводит проверку.