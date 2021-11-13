На Ямале построят первый в России горнолыжный и спа-курорт по концессии

Лучший в Арктике круглогодичный семейный горнолыжный и спа-курорт будет построен на Ямале. Причем, он впервые в нашей стране - на условиях концессии. Правительство автономного округа уже объявило конкурс на заключение соглашения с частным бизнесом.

Будущий горнолыжный комплекс расположится на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь.

Уникальность курорта будет состоять в том, что арктический климат позволит кататься здесь на лыжах с октября по июнь, когда на других горнолыжных комплексах наступает сезонная пауза. Зимой здесь можно будет наблюдать северное сияние. Кроме того, это край, где проживают коренные народы с их уникальными традициями, которые они сохраняют веками. Это значит, можно будет еще и покататься на оленях, пожить в чуме, и отведать национальную еду. При этом самолетом до Ямала из столицы, например, всего лишь около трех часов.

Этот проект - основная часть туристического кластера на Полярном Урале, который входит в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года.

- Полярный Урал привлекает как жителей нашего региона, так и туристов со всей страны, - отметил губернатор Дмитрий Артюхов. - Всего три часа на самолете от Москвы или Санкт-Петербурга и наши гости попадают в совершенно новую атмосферу - с северным сиянием, культурой коренных народов, необычной природой. Все это в сочетании с современной горнолыжной инфраструктурой и сервисом сделает ямальский курорт уникальным. Создание туристического кластера даст региону новые возможности для развития, диверсификации экономики и роста предпринимательства. Наша задача - реализовать этот проект с максимальным привлечением частных инвестиций и механизмов государственной поддержки.

Проект был презентован министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову.

- Арктика обладает колоссальным потенциалом для развития туристической отрасли, - подчеркнул он. - Это то место, которое вызывает желание непременно приехать сюда еще. Строительство инфраструктуры здесь требует объединения усилий государства и бизнеса, а также привлечения эффективных механизмов банковского финансирования. Министерство оказывает региону всестороннюю поддержку, в том числе, в части обеспечения синергии всех участников концессии. Для нас стратегически важно, что с развитием инфраструктуры будут создаваться новые рабочие места, сможет развиваться малый и средний бизнес. Все это в целом положительно скажется на социально-экономическом развитии Арктической зоны России.

Отметим, концессионное соглашение предусматривает реализацию проекта в два этапа. На первом инвестор должен создать не менее двенадцати километров горнолыжных трасс различной сложности, два подвесных подъемника, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и пунктом проката. Сеть объектов размещения должна быть представлена двумя отелями "3" и "4" звезды в общей сложности на 300 мест с ресторанами и предложениями спа-услуг. Планируется создание объектов досуга, которые обеспечат всесезонное функционирование комплекса. Завершение первого этапа работ планируется в течение 3,5 лет. На втором - предусматривается увеличение пропускной способности комплекса.

Общий размер привлеченных частных инвестиций оценивается в тринадцать миллиардов рублей. Бюджетное финансирование в объеме не более семи миллиардов рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию. Проект структурирован с учетом возможности широкого привлечения инструментов федеральной государственной поддержки.

Правительство Ямала уже проявило себя как очень надежный партнер, на территории региона воплощено несколько успешных кейсов по привлечению частного бизнеса к реализации значимых для региона и страны проектов. Так, по концессии здесь построен мост через реку Пур, проводится модернизация международного аэропорта в Новом Уренгое, на паях с частным бизнесом строятся детские сады. И не случайно, что к большому туристическому проекту уже проявили немалый интерес такие гиганты, как Сбербанк и Газпромбанк. О намерении участвовать в концесии заявила и известная гостиничная сеть GreenFlow.

- Мы приветствуем инициативу региона и планируем совместно с партнерами принять участие в конкурсе по созданию комплекса, - констатировал первый вице-президент - начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер. - Развитие туристической инфраструктуры является важной составляющей развития региона, это предоставит возможность большому количеству людей познакомиться с уникальной природой Полярного Урала. Банк обладает успешным опытом реализации инфраструктурных проектов на Ямале, в том числе на принципах концессии.

В свою очередь председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов так прокомментировал большое грядущее строительство и планируемое соглашение:

- Концесионная модель позволит привлечь в экономику Ямала частные инвестиции и сформировать качественную туристическую инфраструктуру в одном из ключевых арктических регионов страны. Это позволяет, с одной стороны, перераспределить запланированные расходы бюджета, а с другой - стимулировать экономический рост. Сбербанк уже сейчас активно сотрудничает с правительством Ямала, финансируя важные для региона социальные проекты, например, строительство детских садов.

Отметим, спрос на туристические маршруты по стране стремительно взлетел в период пандемии, когда коронвирус закрыл границы. И как отмечают эксперты, эта тенденция будет сохраняться еще очень долго. Поэтому горнолыжный и спа-комплекс на Ямале может стать настоящей туристической "фишкой" отрасли.

- И в признанных туристических государствах мира редко где встретишь, чтобы от аэропорта до отеля добираться нужно было всего 60 километров, да еще и по хорошей дороге, - говорит Александр Тертычный, основатель и генеральный директор гостиничной сети GreenFlow. - А ведь именно так и будет, когда построят горнолыжный комплекс на Ямале. Это очень интересный проект, могу это подтвердить. Поверьте, у нас большой практический опыт в реализации инвестиционных проектов в гостинично-туристической сфере, поэтому мы с партнерами планируем побороться за возможность создания уникального горнолыжного и спа-курорта в Арктике.

Важно то, что открытие комплекса позволит уже в недалеком будущем получить сырьевому Ямалу новую строку доходов, не связанных с добычей углеводородов.

Кстати

Горнолыжный комплекс Рай-Из - часть туристического кластера на Полярном Урале. В его состав также войдет этнопарк, международная научная станция "Снежинка", рекреационный комплекс "Харбейский", музей "Аркториум", арктический зоопарк, уникальные природные объекты, такие, например, как озера Большое Щучье и Хадатаеганлор.