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13.11.2021 14:21
Рубрика: Общество

На Урале появились скульптуры вымершего оленя и "венценосного" ящера

Текст: Татьяна Казанцева
На палеотропе в Красноуфимске появились бронзовые скульптуры большого оленя и "венценосного" ящера эстемменозуха - вымерших обитателей Западного Урала. Впечатляющая "реинкарнация" - плод совместных усилий местных властей, ученых, историков, а также скульпторов и литейщиков.
Фото: Вера Давыдова/Предоставлено Красноуфимским краеведческим музеем Фото: Вера Давыдова/Предоставлено Красноуфимским краеведческим музеем
Фото: Вера Давыдова/Предоставлено Красноуфимским краеведческим музеем

Красноуфимск в прямом смысле можно назвать "родиной слонов". Точнее, их предков - мамонтов, а также других крупных млекопитающих "мамонтовой фауны". Ископаемые останки удивительных животных часто находят в окрестностях Красноуфимска, где когда-то, оказывается, плескалось море. Говорят, по количеству обнаруженных окаменелостей здешние места уступают только американскому штату Айдахо. Фантастические существа пермского периода Палеозоя привлекают не только местных специалистов и энтузиастов, но и ученых со всей страны - здесь нередко проходят всероссийские конференции палеонтологов.

Фото: Валентина Пичурина
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Ученые и музейщики первыми предложили использовать палеонтологическую тематику для создания нового туристического маршрута. Чиновники не только их услышали, но и "взяли в разработку" эскизы с изображением представителей доисторической флоры и фауны. Новую концепцию благоустройства улицы Советской помог воплотить федеральный проект по формированию комфортной городской среды - Красноуфимску выделили 180 миллионов рублей.

- Проектанты прислушались к ученым - и "заложили" палеотропу на площадке у музея, далее у детской площадки с выходом на набережную. Получился целый маршрут, где можно проводить тематические экскурсии. Первым здесь появился широкорогий олень, сейчас - эстемменозух. До конца года установят спираль геликоприона - место для нее уже благоустроено, вокруг высажены кедры и ели, уложена брусчатка, у опорной стены музея появились плиты с оттисками ископаемых растений и животных, - рассказала "РГ" сотрудник музея Любовь Лаврова.

Скульптуры древнего оленя и эстемменозуха - животного с массивной головой, украшенной роговидными выростами (ученые говорят, что эти травоядные вели полуводный образ жизни, подобно бегемотам, а выросты на черепе использовали для турнирных боев) - изготовлены в натуральную величину. Над их появлением трудилась целая команда.

- Автор эскизов - молодой художник из Перми Илья Галиуллин, у него своя скульптурная мастерская. После создания эскизов в глине пермяки изготавливали гипсовую форму, и тут уже мы принимались за дело, - говорит директор красноуфимской мастерской художественного литья "Вивакспром" Виктор Симаранов,¬¬- Работа непростая - ящер в длину около 3 метров, широкорогий олень сделан в полный рост - высота в холке 2 метра, размах рогов почти 4 метра. Вместо чугуна мы предложили использовать бронзу, с которой в основном работаем. Она дороже и, естественно, все боялись случаев вандализма, но сейчас поняли, что напрасно - горожане приняли обе скульптуры.

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Яркий пример: вскоре после установки одной из фигур литейщики решили заменить крепление, но сделать это оказалось непросто. Бдительные горожане возмутились "хулиганством" и устроили "подозрительным мужчинам" настоящий допрос, даже потребовали показать паспорта.

И олень, и ящер редко остаются в одиночестве - красноуфимцы и гости города постоянно приходят посмотреть на новые достопримечательности, гладят их, фотографируют. Кстати, большерогий олень установлен на знаменитом "Камушке" - одном из рифов древнего Пермского моря, на которых построен Красноуфимск.

Между тем "продолжение следует" - по словам Любови Лавровой, после благоустройства детской площадки на палеотропе появится еще один постоянный обитатель - карпинскиозавр. Эта "рептилиоморфная амфибия" похожа на крупную ящерицу, точнее, саламандру. Любознательных ждут в гости ближе к лету.

Справка "РГ"

Карпинскиозавр назван в честь "отца русской геологии", первого выборного президента РАН (1917 год), а после главы АН СССР Александра Карпинского. Кстати, как и горнодобывающий поселок на севере Урала, ставший Карпинском в 1941 году - спустя пять лет после смерти знаменитого ученого - и обязанный ему статусом города.

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