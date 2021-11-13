В Югре стая бродячих собак насмерть загрызла женщину

Лангепасским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на женщину в городе Лангепасе.

По версии следствия, 12 ноября около 14.00 в безлюдном месте возле железнодорожного переезда на ул. Северной на 43-летнюю местную жительницу набросилась стая из нескольких собак. От полученных в результате укусов травм пострадавшая скончалась через несколько часов в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, насколько действенными были меры, предпринимаемые администрацией города, по предупреждению несчастных случаев по вине безнадзорных животных.