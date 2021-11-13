Видео: Как работают в Арктике суда на воздушной подушке

На Ямале суда на воздушной подушке вышли на маршрут. Они должны были начать возить пассажиров между Салехардом и Лабытнанги еще пятого ноября, но из-за оттепели лед стал ненадежным и начало навигации сдвинулось.

Наш фотокорреспондент побывала на переправе и выяснила, как устроено сообщение между населенными пунктами арктического региона в зимний период.

"На время ледостава перевозка пассажиров осуществлялась вертолетами. Сейчас ледовые условия оптимальны для "подушек", - говорит Данил Фирсов, представитель департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Между Салехардом и Лабытнанги будут ежедневно, с самого утра и до позднего вечера, курсировать два судна.