Власти ЯНАО не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров

В Ямало-Ненецком автономном округе пока не собираются вводить обязательную вакцинацию пенсионеров, заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Мы пока ее не рассматриваем, хотя понимаем, что это требует дополнительного анализа. Мы во всех этих решениях опираемся на мнение врачей. Мы - регион "молодой", у нас пенсионеров меньше, чем в других местах, - цитирует главу округа ТАСС.

По словам губернатора, эпидемиологическая ситуация в регионе достаточно благополучная - госпитализируемых с коронавирусом ямальцев становится все меньше.

- У нас идет в принципе на спад. Соответственно, на этом фоне принимать какие-то дополнительные ограничивающие решения не хотелось бы, потому что люди реально от всего этого устали. При выполнении уже существующих ограничений и запретов я считаю, что мы в эту волну с ситуацией справимся, - добавил Дмитрий Артюхов.