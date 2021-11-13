Россиянин Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США

В Нидерландах по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, которого обвиняют в отмывании денег. Об этом ТАСС рассказал адвокат задержанного Аркадий Бух, добавив, что его клиент направлялся в Мексику, но во въезде было отказано, поэтому пришлось вернуться в Амстердам.

Ранее американские СМИ сообщали, что Минюст США вышел на россиянина в рамках расследования серии атак, совершенных в 2020 году. Тогда хакеры, используя вирусы-вымогатели, парализовали систему здравоохранения страны. Дубников помогал злоумышленникам и за свою работу получил вознаграждение в размере 400 тысяч долларов США.

Защита уже заявила, что обвиняемый, которому грозят 20 лет тюрьмы, "не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом".

Стоит добавить, что Нидерланды имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции.