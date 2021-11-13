Сербия готова реализовывать перспективные газовые проекты с Россией

Сербия готова продолжить реализовывать с "Газпромом" проекты строительства соединительных газопроводов, продолжающих "Турецкий поток", заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

"Мы построили газопровод длиной 400 километров по территории нашей страны вместе с "Газпромом". Мы готовы далее расширять интерконнекторы по региону этого газопровода". - сказал Вучич.

Президент Сербии напомнил, что Сербия - единственная страна в Европе, которая никогда не вводила никаких санкций, мер и решений против РФ, будучи стратегической страной для Евросоюза

"Мы никогда не позволяли себе, чтобы что-то повлияло на наши отношения с РФ", - заключил президент Сербии.

Вучич 1 января дал старт газопроводу "Балканский поток" в Сербии, после чего туда начал поступать природный газ из России.