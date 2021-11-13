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13.11.2021 23:58
Рубрика: Общество

Участники климатической конференции ООН согласовали текст заявления

Участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления. Об этом заявил глава конференции Алок Шарма на пленарном заседании​​​.

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Предложенный проект решения принимается с ранее внесенными устными поправками, а письменная версия будет опубликована в ближайшее время.

"Здесь возражений нет, решение принято", - приводит ТАСС его слова.

Он также сообщил, что на СОР26 приняты правила реализации 6 статьи Парижского соглашения по климату, которая касается механизмов торговли результатами сокращений выбросов, реализации климатических проектов и так называемых нерыночных подходов.

Общество Экология Международные организации ООН Климат на Земле Парижское соглашение по климату

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