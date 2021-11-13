Ученые нашли способ лечения психических заболеваний электродами

Американские ученые нашли новый способ лечения психических расстройств при помощи электродов, вживляемых в мозг. Статью об этом опубликовало издание ScienceDaily.

Ученые из медицинской школы университета Миннесоты провели эксперимент с участием 12 человек, страдающих эпилепсией и перенесших операцию на мозге. В разные отделы мозга им были имплантированы электроды для выявления эпилептического очага.

Также исследователи разработали алгоритм, который отслеживает способность пациентов к когнитивному контролю - по активности мозга и на основе анализа их действий.

"Эта система может считывать активность мозга, "декодировать" ее, когда пациент испытывает трудности, и подавать небольшой электроимпульс к мозгу, чтобы помочь человеку преодолеть эту трудность", - рассказал автор исследования Алик Видж.

В итоге выяснилось, что использование импульсов позволило уменьшить сильную тревожность некоторых пациентов. По мнению ученых, это может стать принципиально новым подходом к лечению психических заболеваний.

"Вместо того, чтобы пытаться подавить симптомы, мы могли бы дать пациентам инструмент, который позволяет им контролировать свое собственное сознание", - пояснил Видж.

Сейчас технологию готовят к клиническим испытаниям.