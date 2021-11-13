Украинские военные обстреляли ЛНР из гранатомета

Украинские силовики в субботу из гранатомета обстреляли подконтрольный ЛНР поселок Молодежное.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - цитирует РИА Новости офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, в июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.