В "Голос"-10 вернулись самые строгие наставники

На главном вокальном шоу страны прошел этап слепых прослушиваний. Снова не обошлось без горячих разборок и критических стрел. Не удивительно: ведь в "Голос" вернулся "золотой состав" наставников: самых непримиримых, резких в оценках и бескомпромиссно реагирующих на любую косность, не оригинальность и фальшь.

К Николаю Волегову из Беларуси после исполнения песни "Катастрофически" Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" не повернулся ни один из наставников.

Думается, что справедливо: спел Николай ровно, почти равнодушно (в отличие от Арбениной), не попробовав сыграть эмоциями, забраться в верхние или нижние частоты или хотя бы "поиграть голосом", показав возможности его диапазона, - на что в первую очередь тоже обращают внимание наставники, отбирая учеников для последующей шлифовки талантов…

Но главное произошло все-таки потом.

Градский весь номер сидел разочарованно, порой кривился в кресле, как обычно, был искренен в эмоциях и не скрывал скуки и разочарований. А когда наставникам пришла пора обсуждать не выбранного ими исполнителя, был и вовсе очень резок.

Вначале сказал, что не знает такой песни. А затем, в ответ на уточнение Пелагеи о том, что ее автор - Диана Арбенина из "Ночных снайперов", а называется она "Катастрофически", ответил, что ему "все равно".

После чего артист, стоявший у истоков русского рока в начале 60-х, уже не берег эмоций. Очевидно, накипело:

- Так пишется (о песне, - Прим. ред.) только у "Ночных снайперов". А у нормальных пишется по-другому.

И уточнил: "Ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным. А если поэтическое не совпадает с музыкальным, то получается то, что сейчас популярно. Но то, что сейчас популярно, я терпеть не могу. И не сказать об этом не могу!"

Впрочем, тон по отношению к парню из Беларуси все-таки смягчил:

- А вы лучше куда-нибудь еще примените таланты: найдите другую музыку и другие песни. Вам это будет больше к лицу: судя по всему, человек воспитанный.

Кстати

Две недели назад, на предыдущих "слепых прослушиваниях" Александр Борисович был строг и к Маргарите Колотилиной, спевшей лирическую песню 60-х, известную по репертуару Майи Кристалинской "А за окном то дождь, то снег".

Критикуя, мэтр напел ее правильно. Претендентка пыталась повторить, но вновь неудачно.

"Неправильная нота! Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же! Такая красивая женщина и поет не те ноты", - возмутился Градский. И снова абсолютно справедливо.

Да, в "Голос" вернулись его прежняя эмоциональность, самобытность суждений, строгость в требованиях и оценках. А это ведь еще и Леонид Агутин, всегда требующий как с себя, так и с других по максимуму, смолчал!

Что ж, тем интереснее будет смотреть сезон "Голос"-10.