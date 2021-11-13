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13.11.2021 17:57
Рубрика: Культура

В "Голос"-10 вернулись самые строгие наставники

Текст: Александр Алексеев
На главном вокальном шоу страны прошел этап слепых прослушиваний. Снова не обошлось без горячих разборок и критических стрел. Не удивительно: ведь в "Голос" вернулся "золотой состав" наставников: самых непримиримых, резких в оценках и бескомпромиссно реагирующих на любую косность, не оригинальность и фальшь.

К Николаю Волегову из Беларуси после исполнения песни "Катастрофически" Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" не повернулся ни один из наставников.

Фото: Первый канал
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Думается, что справедливо: спел Николай ровно, почти равнодушно (в отличие от Арбениной), не попробовав сыграть эмоциями, забраться в верхние или нижние частоты или хотя бы "поиграть голосом", показав возможности его диапазона, - на что в первую очередь тоже обращают внимание наставники, отбирая учеников для последующей шлифовки талантов…

Но главное произошло все-таки потом.

Градский весь номер сидел разочарованно, порой кривился в кресле, как обычно, был искренен в эмоциях и не скрывал скуки и разочарований. А когда наставникам пришла пора обсуждать не выбранного ими исполнителя, был и вовсе очень резок.

Вначале сказал, что не знает такой песни. А затем, в ответ на уточнение Пелагеи о том, что ее автор - Диана Арбенина из "Ночных снайперов", а называется она "Катастрофически", ответил, что ему "все равно".

После чего артист, стоявший у истоков русского рока в начале 60-х, уже не берег эмоций. Очевидно, накипело:

- Так пишется (о песне, - Прим. ред.) только у "Ночных снайперов". А у нормальных пишется по-другому.

И уточнил: "Ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным. А если поэтическое не совпадает с музыкальным, то получается то, что сейчас популярно. Но то, что сейчас популярно, я терпеть не могу. И не сказать об этом не могу!"

Впрочем, тон по отношению к парню из Беларуси все-таки смягчил:

- А вы лучше куда-нибудь еще примените таланты: найдите другую музыку и другие песни. Вам это будет больше к лицу: судя по всему, человек воспитанный.

Кстати

Две недели назад, на предыдущих "слепых прослушиваниях" Александр Борисович был строг и к Маргарите Колотилиной, спевшей лирическую песню 60-х, известную по репертуару Майи Кристалинской "А за окном то дождь, то снег".

Фото: igra_tnt@instagram
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Критикуя, мэтр напел ее правильно. Претендентка пыталась повторить, но вновь неудачно.

"Неправильная нота! Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же! Такая красивая женщина и поет не те ноты", - возмутился Градский. И снова абсолютно справедливо.

Да, в "Голос" вернулись его прежняя эмоциональность, самобытность суждений, строгость в требованиях и оценках. А это ведь еще и Леонид Агутин, всегда требующий как с себя, так и с других по максимуму, смолчал!

Что ж, тем интереснее будет смотреть сезон "Голос"-10.

Культура Музыка Гид-парк

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