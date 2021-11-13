В Москве появится новый технологический кластер

К 2026 году в Москве будет построен многофункциональный технологический кластер "Образцово". На его создание из федерального бюджета будет направлено почти 30 млрд рублей. Распоряжение об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, кластер будет создан на базе Российского университета транспорта (МИИТ) - крупнейшего отраслевого вуза страны. Основные площадки кластера разместятся в учебных корпусах, которые ждет реконструкция. Но планируется построить и новые. Работы собираются проводить в несколько этапов, причем так, чтобы это не помешало учебе.

Основой кластера станет национальный центр цифрового инжиниринга и комплекс научно-испытательных лабораторий.

"Здесь будут разрабатывать, испытывать и сертифицировать интеллектуальные транспортные системы, проектировать объекты транспортной инфраструктуры, анализировать большие массивы данных для повышения эффективности транспортных систем", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Студентам будут доступны новые курсы по программам, ориентированным на развитие цифровых технологий в транспортной системе.