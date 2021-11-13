В Москве появится новый технологический кластер

Как сообщается на сайте правительства, кластер будет создан на базе Российского университета транспорта (МИИТ) - крупнейшего отраслевого вуза страны. Основные площадки кластера разместятся в учебных корпусах, которые ждет реконструкция. Но планируется построить и новые. Работы собираются проводить в несколько этапов, причем так, чтобы это не помешало учебе.
Основой кластера станет национальный центр цифрового инжиниринга и комплекс научно-испытательных лабораторий.
"Здесь будут разрабатывать, испытывать и сертифицировать интеллектуальные транспортные системы, проектировать объекты транспортной инфраструктуры, анализировать большие массивы данных для повышения эффективности транспортных систем", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Студентам будут доступны новые курсы по программам, ориентированным на развитие цифровых технологий в транспортной системе.