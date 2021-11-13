В Нидерландах из-за COVID-19 введены новые ограничения

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о новых коронавирусных ограничениях в стране. На дистанционную работу переведено большинство жителей страны.

Магазины, продающие товары не первой необходимости, теперь будут закрываться в шесть вечера, а кафе и рестораны - в восемь. Спортивные мероприятия можно проводить, но без болельщиков.

В Нидерландах уже второй день фиксируются рекордные цифры по числу инфицированных SARS-CoV-2: 11 ноября было выявлено более 16 тысяч заразившихся. При этом в стране полностью привиты 82 процента жителей старше 12 лет (73 процента от общего населения), напоминает агентство "Интерфакс".