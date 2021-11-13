В России начались испытания поезда "Ласточка" с автопилотом. Об этом рассказал заместитель директора РЖД Дмитрий Пегов, сообщает ТАСС.

"Сейчас проходят испытания поезда "Ласточка" полностью с автоведением. Полным ходом испытания двигаются", - сказал Пегов.

Испытания "Ласточки" со встроенной системой "машинного зрения" проходили еще в 2019 году. Ранее в РЖД сообщали, что ожидают получить первые беспилотные поезда "Ласточка" для тестовой работы в Москве к концу 2021 года.

Скоростные поезда под названием "Ласточка" стали производить с 2011 года. В настоящее время они курсируют между многими городами России.