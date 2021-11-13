Владимир Путин рассказал о диалогах по Минским соглашениям

"Нас все пытаются подвигнуть к исполнению Минских соглашений, часто обвиняют в том, что мы их не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по Нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям, и что, по вашему мнению, Россия по Минским соглашениям должна была бы сделать, - ответа нет", - заметил Владимир Путин.

"Они прямо так и говорят: мы не можем сформулировать. Я не шучу, именно такой диалог", - передал он.

"А что конкретно не выполняют ЛНР и ДНР по Минским соглашениям? Тоже нет, не могут сформулировать. Тем не менее, от нас требуют публичного исполнения", - подчеркнул российский лидер.

В Минских соглашениях не сказано, что Россия - сторона конфликта, напомнил Путин.

"Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", - отметил он. При этом президент раскритиковал использование Киевом беспилотников "Байрактаров" в зоне конфликта, что строго настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. "Но никто на это даже не реагирует... Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали. А официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше", - заявил он.