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13.11.2021 11:53
Рубрика: Власть

Владимир Путин рассказал о диалогах по Минским соглашениям

Текст: Кира Латухина
Россию обвиняют в неисполнении Минских соглашений, но не могут объяснить, что именно нужно было бы сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1", напомнив, что РФ - не сторона внутриукраинского конфликта.

"Нас все пытаются подвигнуть к исполнению Минских соглашений, часто обвиняют в том, что мы их не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по Нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям, и что, по вашему мнению, Россия по Минским соглашениям должна была бы сделать, - ответа нет", - заметил Владимир Путин.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Они прямо так и говорят: мы не можем сформулировать. Я не шучу, именно такой диалог", - передал он.

"А что конкретно не выполняют ЛНР и ДНР по Минским соглашениям? Тоже нет, не могут сформулировать. Тем не менее, от нас требуют публичного исполнения", - подчеркнул российский лидер.

В Минских соглашениях не сказано, что Россия - сторона конфликта, напомнил Путин.

"Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", - отметил он. При этом президент раскритиковал использование Киевом беспилотников "Байрактаров" в зоне конфликта, что строго настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. "Но никто на это даже не реагирует... Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали. А официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше", - заявил он.

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