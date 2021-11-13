Впервые за 7 месяцев на Кубе за день не зарегистрировали смерти от COVID

Впервые более чем за 7 месяцев на Кубе за сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса. По данным местного минздрава, за минувший день всего было выявлено 293 новых случая COVID-19.

"Было проведено 20216 тестов на коронавирус, 293 оказались положительными. Летальных исходов не зарегистрировано", - сообщается в ежедневной статистике министерства здравоохранения Острова.

Успехи в борьбе с пандемией власти Кубы связывают с массовой программой вакцинации и дисциплинированностью населения. По последним данным, полный курс из трех компонентов вакцины местного производства получили уже почти 73% населения. Тем временем страна готовится к снятию последних карантинных ограничений, которые были введены для предотвращения распространения COVID-19: возобновляется полноформатная работа местных аэропортов, уже снят запрет на передвижение между провинциями, снова работают рестораны и бары, отменены комендантские часы в городах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией.