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13.11.2021 22:02
Рубрика: Власть

Вучич рассказал, что многому учится у Путина

Текст: Александр Саможнев

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у президента России Владимира Путина. "Он неоднократно встречался с президентом Путиным, и для Сербии это были всегда очень важные встречи", - отметил сербский президент в интервью для YouTube-канала Cоловьев Live.

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Вучич считает, что "Владимир Путин - это сила России". "Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального", - цитирует РИА Новости Вучича.

Глава Сербии полагает, что от президента Путина он всегда может многому научиться, многое услышать от него.

Вучич также сообщил, что в президентском аппарате "уже неделями идет подготовка встречи с президентом Путиным".

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