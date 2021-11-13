За покупку поддельного сертификата о вакцинации может грозить год тюрьмы

В России возбудили уже более 500 уголовных дел за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации. При этом важно отметить, что ответственность за покупку и продажу фальшивых сертификатов недавно изменилась.

"8 ноября этого года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ об утверждении формы медицинской документации, который утвердил форму документа, названного "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - напоминает Адвокат Игорь Ветров. - Для правонарушителей, а именно продавцов и покупателей поддельных сертификатов, это в корне меняет ситуацию, так как сертификат стал официальным документом".

Поэтому, по словам юриста, теперь правонарушителей можно привлечь к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

"Соответственно за подделку и продажу сертификата о вакцинации (часть 1 статьи 327 УК РФ) грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. А за покупку этого документа (часть 3 той же статьи) максимальное наказание - лишение свободы на срок до одного года. Также необходимо напомнить, что ученые уже разработали тест-систему для проверки, действительно ли человек вакцинировался, и она уже успешно выявляет покупателей поддельных сертификатов", - добавил Игорь Ветров.