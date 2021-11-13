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13.11.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4185
  • 2 Санкт-Петербург 3273
  • 3 Московская область 2891
  • 4 Самарская область 1790
  • 5 Республика Крым 837
  • 6 Нижегородская область 788
  • 7 Воронежская область 765
  • 8 Свердловская область 724
  • 9 Красноярский край 716
  • 10 Пермский край 699
  • 11 Республика Башкортостан 681
  • 12 Ростовская область 657
  • 13 Саратовская область 644
  • 14 Омская область 587
  • 15 Челябинская область 580
  • 16 Смоленская область 575
  • 17 Иркутская область 573
  • 18 Ульяновская область 526
  • 19 Алтайский край 521
  • 20 Хабаровский край 520
  • 21 Ставропольский край 510
  • 22 Брянская область 502
  • 23 Волгоградская область 473
  • 24 Архангельская область 459
  • 25 Краснодарский край 420
  • 26 Вологодская область 408
  • 27 Липецкая область 404
  • 28 Новосибирская область 402
  • 29 Тверская область 398
  • 30 Оренбургская область 397
  • 31 Ленинградская область 396
  • 32 Пензенская область 395
  • 33 Приморский край 394
  • 34 Республика Коми 391
  • 35 Калининградская область 391
  • 36 Удмуртская Республика 385
  • 37 Забайкальский край 367
  • 38 Курская область 356
  • 39 Кемеровская область 352
  • 40 Севастополь 351
  • 41 Орловская область 348
  • 42 Белгородская область 348
  • 43 Тюменская область 346
  • 44 Республика Карелия 336
  • 45 Владимирская область 330
  • 46 Новгородская область 308
  • 47 Псковская область 293
  • 48 Республика Саха (Якутия) 288
  • 49 Ярославская область 285
  • 50 Мурманская область 281
  • 51 Рязанская область 272
  • 52 Томская область 269
  • 53 Тульская область 269
  • 54 Кировская область 268
  • 55 Астраханская область 259
  • 56 Ханты-Мансийский автономный округ 257
  • 57 Республика Татарстан 257
  • 58 Ивановская область 236
  • 59 Амурская область 223
  • 60 Курганская область 217
  • 61 Калужская область 216
  • 62 Республика Бурятия 215
  • 63 Тамбовская область 215
  • 64 Костромская область 205
  • 65 Республика Хакасия 202
  • 66 Республика Чувашия 177
  • 67 Республика Мордовия 167
  • 68 Республика Дагестан 161
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 149
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 136
  • 71 Республика Марий Эл 127
  • 72 Чеченская Республика 115
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 105
  • 74 Сахалинская область 103
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 89
  • 76 Республика Ингушетия 87
  • 77 Республика Адыгея 85
  • 78 Республика Тыва 68
  • 79 Республика Алтай 57
  • 80 Камчатский край 48
  • 81 Еврейская автономная область 47
  • 82 Республика Калмыкия 41
  • 83 Магаданская область 34
  • 84 Чукотский автономный округ 18
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 9 031 851 случай (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,12%
  • 2. Москва, Камчатский край 0,22%
  • 3. Республика Тыва 0,23%
За последние сутки подтверждена 1 241 смерть:
  • Москва 97
  • Санкт-Петербург 70
  • Московская область 53
  • Краснодарский край 50
  • Ставропольский край 43
  • Пермский край 41
  • Республика Башкортостан 36
  • Нижегородская область 36
  • Волгоградская область 34
  • Ростовская область 33
  • Свердловская область 32
  • Воронежская область 31
  • Красноярский край 30
  • Иркутская область 30
  • Самарская область 29
  • Челябинская область 29
  • Саратовская область 28
  • Алтайский край 25
  • Пензенская область 24
  • Оренбургская область 22
  • Республика Чувашия 20
  • Рязанская область 19
  • Республика Крым 19
  • Вологодская область 18
  • Липецкая область 15
  • Тульская область 15
  • Тюменская область 15
  • Брянская область 14
  • Республика Коми 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Новосибирская область 14
  • Тамбовская область 13
  • Ленинградская область 13
  • Ханты-Мансийский автономный округ 13
  • Республика Саха (Якутия) 12
  • Архангельская область 10
  • Севастополь 10
  • Омская область 10
  • Забайкальский край 10
  • Тверская область 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 9
  • Ивановская область 8
  • Смоленская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Татарстан 8
  • Республика Хакасия 8
  • Владимирская область 7
  • Ярославская область 7
  • Чеченская Республика 7
  • Ульяновская область 7
  • Калужская область 6
  • Республика Адыгея 6
  • Астраханская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Мордовия 6
  • Приморский край 6
  • Костромская область 5
  • Курская область 5
  • Орловская область 5
  • Новгородская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Белгородская область 4
  • Калининградская область 4
  • Псковская область 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Хабаровский край 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Республика Марий Эл 3
  • Кировская область 3
  • Курганская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Кемеровская область 3
  • Томская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Магаданская область 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Камчатский край 1

За весь период по России умерло 254 167 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 802 человека:
  • Москва 6597
  • Санкт-Петербург 3882
  • Московская область 1866
  • Самарская область 987
  • Республика Крым 835
  • Ульяновская область 720
  • Красноярский край 701
  • Республика Башкортостан 672
  • Пермский край 670
  • Ростовская область 620
  • Удмуртская Республика 572
  • Саратовская область 514
  • Алтайский край 498
  • Ставропольский край 495
  • Челябинская область 489
  • Омская область 487
  • Липецкая область 485
  • Свердловская область 481
  • Тверская область 469
  • Нижегородская область 456
  • Архангельская область 438
  • Брянская область 434
  • Калининградская область 415
  • Ленинградская область 389
  • Волгоградская область 385
  • Астраханская область 379
  • Республика Хакасия 367
  • Приморский край 359
  • Республика Бурятия 315
  • Вологодская область 312
  • Белгородская область 309
  • Республика Карелия 305
  • Хабаровский край 302
  • Кемеровская область 289
  • Мурманская область 288
  • Оренбургская область 283
  • Забайкальский край 281
  • Республика Татарстан 275
  • Тульская область 259
  • Севастополь 244
  • Республика Саха (Якутия) 227
  • Курская область 221
  • Смоленская область 212
  • Новосибирская область 209
  • Псковская область 206
  • Республика Коми 182
  • Ханты-Мансийский автономный округ 180
  • Республика Чувашия 177
  • Иркутская область 166
  • Тамбовская область 156
  • Республика Дагестан 153
  • Кировская область 149
  • Калужская область 134
  • Ивановская область 127
  • Воронежская область 126
  • Республика Мордовия 120
  • Костромская область 119
  • Тюменская область 114
  • Орловская область 113
  • Новгородская область 112
  • Кабардино-Балкарская Республика 105
  • Сахалинская область 99
  • Краснодарский край 85
  • Чеченская Республика 84
  • Пензенская область 83
  • Ярославская область 81
  • Карачаево-Черкесская Республика 78
  • Рязанская область 74
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 71
  • Республика Ингушетия 70
  • Курганская область 65
  • Республика Адыгея 63
  • Еврейская автономная область 63
  • Республика Северная Осетия - Алания 62
  • Владимирская область 58
  • Амурская область 58
  • Республика Тыва 50
  • Томская область 46
  • Республика Калмыкия 45
  • Республика Марий Эл 42
  • Магаданская область 29
  • Камчатский край 24
  • Чукотский автономный округ 19
  • Республика Алтай 14
  • Ненецкий автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 754 764.

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