За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4185

2 Санкт-Петербург 3273

3 Московская область 2891

4 Самарская область 1790

5 Республика Крым 837

6 Нижегородская область 788

7 Воронежская область 765

8 Свердловская область 724

9 Красноярский край 716

10 Пермский край 699

11 Республика Башкортостан 681

12 Ростовская область 657

13 Саратовская область 644

14 Омская область 587

15 Челябинская область 580

16 Смоленская область 575

17 Иркутская область 573

18 Ульяновская область 526

19 Алтайский край 521

20 Хабаровский край 520

21 Ставропольский край 510

22 Брянская область 502

23 Волгоградская область 473

24 Архангельская область 459

25 Краснодарский край 420

26 Вологодская область 408

27 Липецкая область 404

28 Новосибирская область 402

29 Тверская область 398

30 Оренбургская область 397

31 Ленинградская область 396

32 Пензенская область 395

33 Приморский край 394

34 Республика Коми 391

35 Калининградская область 391

36 Удмуртская Республика 385

37 Забайкальский край 367

38 Курская область 356

39 Кемеровская область 352

40 Севастополь 351

41 Орловская область 348

42 Белгородская область 348

43 Тюменская область 346

44 Республика Карелия 336

45 Владимирская область 330

46 Новгородская область 308

47 Псковская область 293

48 Республика Саха (Якутия) 288

49 Ярославская область 285

50 Мурманская область 281

51 Рязанская область 272

52 Томская область 269

53 Тульская область 269

54 Кировская область 268

55 Астраханская область 259

56 Ханты-Мансийский автономный округ 257

57 Республика Татарстан 257

58 Ивановская область 236

59 Амурская область 223

60 Курганская область 217

61 Калужская область 216

62 Республика Бурятия 215

63 Тамбовская область 215

64 Костромская область 205

65 Республика Хакасия 202

66 Республика Чувашия 177

67 Республика Мордовия 167

68 Республика Дагестан 161

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 149

70 Кабардино-Балкарская Республика 136

71 Республика Марий Эл 127

72 Чеченская Республика 115

73 Республика Северная Осетия-Алания 105

74 Сахалинская область 103

75 Карачаево-Черкесская Республика 89

76 Республика Ингушетия 87

77 Республика Адыгея 85

78 Республика Тыва 68

79 Республика Алтай 57

80 Камчатский край 48

81 Еврейская автономная область 47

82 Республика Калмыкия 41

83 Магаданская область 34

84 Чукотский автономный округ 18

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 9 031 851 случай (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,12%

2. Москва, Камчатский край 0,22%

3. Республика Тыва 0,23% За последние сутки подтверждена 1 241 смерть: Москва 97

Санкт-Петербург 70

Московская область 53

Краснодарский край 50

Ставропольский край 43

Пермский край 41

Республика Башкортостан 36

Нижегородская область 36

Волгоградская область 34

Ростовская область 33

Свердловская область 32

Воронежская область 31

Красноярский край 30

Иркутская область 30

Самарская область 29

Челябинская область 29

Саратовская область 28

Алтайский край 25

Пензенская область 24

Оренбургская область 22

Республика Чувашия 20

Рязанская область 19

Республика Крым 19

Вологодская область 18

Липецкая область 15

Тульская область 15

Тюменская область 15

Брянская область 14

Республика Коми 14

Удмуртская Республика 14

Новосибирская область 14

Тамбовская область 13

Ленинградская область 13

Ханты-Мансийский автономный округ 13

Республика Саха (Якутия) 12

Архангельская область 10

Севастополь 10

Омская область 10

Забайкальский край 10

Тверская область 9

Кабардино-Балкарская Республика 9

Ивановская область 8

Смоленская область 8

Мурманская область 8

Республика Татарстан 8

Республика Хакасия 8

Владимирская область 7

Ярославская область 7

Чеченская Республика 7

Ульяновская область 7

Калужская область 6

Республика Адыгея 6

Астраханская область 6

Республика Дагестан 6

Республика Мордовия 6

Приморский край 6

Костромская область 5

Курская область 5

Орловская область 5

Новгородская область 5

Республика Бурятия 5

Белгородская область 4

Калининградская область 4

Псковская область 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Хабаровский край 4

Еврейская автономная область 4

Республика Марий Эл 3

Кировская область 3

Курганская область 3

Республика Алтай 3

Кемеровская область 3

Томская область 3

Сахалинская область 3

Республика Ингушетия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Магаданская область 2

Республика Калмыкия 1

Камчатский край 1 За весь период по России умерло 254 167 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 802 человека: Москва 6597

Санкт-Петербург 3882

Московская область 1866

Самарская область 987

Республика Крым 835

Ульяновская область 720

Красноярский край 701

Республика Башкортостан 672

Пермский край 670

Ростовская область 620

Удмуртская Республика 572

Саратовская область 514

Алтайский край 498

Ставропольский край 495

Челябинская область 489

Омская область 487

Липецкая область 485

Свердловская область 481

Тверская область 469

Нижегородская область 456

Архангельская область 438

Брянская область 434

Калининградская область 415

Ленинградская область 389

Волгоградская область 385

Астраханская область 379

Республика Хакасия 367

Приморский край 359

Республика Бурятия 315

Вологодская область 312

Белгородская область 309

Республика Карелия 305

Хабаровский край 302

Кемеровская область 289

Мурманская область 288

Оренбургская область 283

Забайкальский край 281

Республика Татарстан 275

Тульская область 259

Севастополь 244

Республика Саха (Якутия) 227

Курская область 221

Смоленская область 212

Новосибирская область 209

Псковская область 206

Республика Коми 182

Ханты-Мансийский автономный округ 180

Республика Чувашия 177

Иркутская область 166

Тамбовская область 156

Республика Дагестан 153

Кировская область 149

Калужская область 134

Ивановская область 127

Воронежская область 126

Республика Мордовия 120

Костромская область 119

Тюменская область 114

Орловская область 113

Новгородская область 112

Кабардино-Балкарская Республика 105

Сахалинская область 99

Краснодарский край 85

Чеченская Республика 84

Пензенская область 83

Ярославская область 81

Карачаево-Черкесская Республика 78

Рязанская область 74

Ямало-Ненецкий автономный округ 71

Республика Ингушетия 70

Курганская область 65

Республика Адыгея 63

Еврейская автономная область 63

Республика Северная Осетия - Алания 62

Владимирская область 58

Амурская область 58

Республика Тыва 50

Томская область 46

Республика Калмыкия 45

Республика Марий Эл 42

Магаданская область 29

Камчатский край 24

Чукотский автономный округ 19

Республика Алтай 14

Ненецкий автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 754 764.