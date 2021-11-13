За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4185
- 2 Санкт-Петербург 3273
- 3 Московская область 2891
- 4 Самарская область 1790
- 5 Республика Крым 837
- 6 Нижегородская область 788
- 7 Воронежская область 765
- 8 Свердловская область 724
- 9 Красноярский край 716
- 10 Пермский край 699
- 11 Республика Башкортостан 681
- 12 Ростовская область 657
- 13 Саратовская область 644
- 14 Омская область 587
- 15 Челябинская область 580
- 16 Смоленская область 575
- 17 Иркутская область 573
- 18 Ульяновская область 526
- 19 Алтайский край 521
- 20 Хабаровский край 520
- 21 Ставропольский край 510
- 22 Брянская область 502
- 23 Волгоградская область 473
- 24 Архангельская область 459
- 25 Краснодарский край 420
- 26 Вологодская область 408
- 27 Липецкая область 404
- 28 Новосибирская область 402
- 29 Тверская область 398
- 30 Оренбургская область 397
- 31 Ленинградская область 396
- 32 Пензенская область 395
- 33 Приморский край 394
- 34 Республика Коми 391
- 35 Калининградская область 391
- 36 Удмуртская Республика 385
- 37 Забайкальский край 367
- 38 Курская область 356
- 39 Кемеровская область 352
- 40 Севастополь 351
- 41 Орловская область 348
- 42 Белгородская область 348
- 43 Тюменская область 346
- 44 Республика Карелия 336
- 45 Владимирская область 330
- 46 Новгородская область 308
- 47 Псковская область 293
- 48 Республика Саха (Якутия) 288
- 49 Ярославская область 285
- 50 Мурманская область 281
- 51 Рязанская область 272
- 52 Томская область 269
- 53 Тульская область 269
- 54 Кировская область 268
- 55 Астраханская область 259
- 56 Ханты-Мансийский автономный округ 257
- 57 Республика Татарстан 257
- 58 Ивановская область 236
- 59 Амурская область 223
- 60 Курганская область 217
- 61 Калужская область 216
- 62 Республика Бурятия 215
- 63 Тамбовская область 215
- 64 Костромская область 205
- 65 Республика Хакасия 202
- 66 Республика Чувашия 177
- 67 Республика Мордовия 167
- 68 Республика Дагестан 161
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 149
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 136
- 71 Республика Марий Эл 127
- 72 Чеченская Республика 115
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 105
- 74 Сахалинская область 103
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 89
- 76 Республика Ингушетия 87
- 77 Республика Адыгея 85
- 78 Республика Тыва 68
- 79 Республика Алтай 57
- 80 Камчатский край 48
- 81 Еврейская автономная область 47
- 82 Республика Калмыкия 41
- 83 Магаданская область 34
- 84 Чукотский автономный округ 18
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 9 031 851 случай (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,12%
- 2. Москва, Камчатский край 0,22%
- 3. Республика Тыва 0,23%
За последние сутки подтверждена 1 241 смерть:
- Москва 97
- Санкт-Петербург 70
- Московская область 53
- Краснодарский край 50
- Ставропольский край 43
- Пермский край 41
- Республика Башкортостан 36
- Нижегородская область 36
- Волгоградская область 34
- Ростовская область 33
- Свердловская область 32
- Воронежская область 31
- Красноярский край 30
- Иркутская область 30
- Самарская область 29
- Челябинская область 29
- Саратовская область 28
- Алтайский край 25
- Пензенская область 24
- Оренбургская область 22
- Республика Чувашия 20
- Рязанская область 19
- Республика Крым 19
- Вологодская область 18
- Липецкая область 15
- Тульская область 15
- Тюменская область 15
- Брянская область 14
- Республика Коми 14
- Удмуртская Республика 14
- Новосибирская область 14
- Тамбовская область 13
- Ленинградская область 13
- Ханты-Мансийский автономный округ 13
- Республика Саха (Якутия) 12
- Архангельская область 10
- Севастополь 10
- Омская область 10
- Забайкальский край 10
- Тверская область 9
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Ивановская область 8
- Смоленская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Татарстан 8
- Республика Хакасия 8
- Владимирская область 7
- Ярославская область 7
- Чеченская Республика 7
- Ульяновская область 7
- Калужская область 6
- Республика Адыгея 6
- Астраханская область 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Мордовия 6
- Приморский край 6
- Костромская область 5
- Курская область 5
- Орловская область 5
- Новгородская область 5
- Республика Бурятия 5
- Белгородская область 4
- Калининградская область 4
- Псковская область 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Хабаровский край 4
- Еврейская автономная область 4
- Республика Марий Эл 3
- Кировская область 3
- Курганская область 3
- Республика Алтай 3
- Кемеровская область 3
- Томская область 3
- Сахалинская область 3
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Магаданская область 2
- Республика Калмыкия 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 254 167 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 802 человека:
- Москва 6597
- Санкт-Петербург 3882
- Московская область 1866
- Самарская область 987
- Республика Крым 835
- Ульяновская область 720
- Красноярский край 701
- Республика Башкортостан 672
- Пермский край 670
- Ростовская область 620
- Удмуртская Республика 572
- Саратовская область 514
- Алтайский край 498
- Ставропольский край 495
- Челябинская область 489
- Омская область 487
- Липецкая область 485
- Свердловская область 481
- Тверская область 469
- Нижегородская область 456
- Архангельская область 438
- Брянская область 434
- Калининградская область 415
- Ленинградская область 389
- Волгоградская область 385
- Астраханская область 379
- Республика Хакасия 367
- Приморский край 359
- Республика Бурятия 315
- Вологодская область 312
- Белгородская область 309
- Республика Карелия 305
- Хабаровский край 302
- Кемеровская область 289
- Мурманская область 288
- Оренбургская область 283
- Забайкальский край 281
- Республика Татарстан 275
- Тульская область 259
- Севастополь 244
- Республика Саха (Якутия) 227
- Курская область 221
- Смоленская область 212
- Новосибирская область 209
- Псковская область 206
- Республика Коми 182
- Ханты-Мансийский автономный округ 180
- Республика Чувашия 177
- Иркутская область 166
- Тамбовская область 156
- Республика Дагестан 153
- Кировская область 149
- Калужская область 134
- Ивановская область 127
- Воронежская область 126
- Республика Мордовия 120
- Костромская область 119
- Тюменская область 114
- Орловская область 113
- Новгородская область 112
- Кабардино-Балкарская Республика 105
- Сахалинская область 99
- Краснодарский край 85
- Чеченская Республика 84
- Пензенская область 83
- Ярославская область 81
- Карачаево-Черкесская Республика 78
- Рязанская область 74
- Ямало-Ненецкий автономный округ 71
- Республика Ингушетия 70
- Курганская область 65
- Республика Адыгея 63
- Еврейская автономная область 63
- Республика Северная Осетия - Алания 62
- Владимирская область 58
- Амурская область 58
- Республика Тыва 50
- Томская область 46
- Республика Калмыкия 45
- Республика Марий Эл 42
- Магаданская область 29
- Камчатский край 24
- Чукотский автономный округ 19
- Республика Алтай 14
- Ненецкий автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 754 764.