"Конкурс американский песни" пройдет по основным правилам "Евровидения", с тем существенным отличием, что соревноваться в нем будут не страны, а 50 американских штатов, пять территорий США (в частности, Доминиканская республика) и столица страны - Вашингтон.

Все представят по одному солисту, дуэту или группе.

Конкурс откроют три квалификационных раунда (на "Евровидении" их нет), затем состоятся полуфинал и двухчасовой финал. Официальный транслятор уже выбран - это телеканал NBC. А имя победителя, как и на "Евровидении" определится после голосования телезрителей и оценкам жюри, сложенным в соотношении "50 на 50".

Прямой трансляции конкурса на Европу пока не предусмотрено. Ожидается, что вне США посмотреть его можно будет только на канале YouTube.

Кстати

Идея американцев о национальном конкурсе в формате "Евровидения" не оригинальна. Схожим образом несколько лет назад поступила Турция, ушедшая с европейского конкурса песни и создавшая взамен него свой - национальный.