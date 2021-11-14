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14.11.2021 20:27
Рубрика: Культура

Аналог "Евровидения" стартует в США в феврале 2022 года

Текст: Александр Алексеев
В США давно присматривались к "Евровидению", даже обсуждали возможность присоединиться к конкурсу, как это сделала в 2015 году Австралия. Но в итоге купили в 2020 году у EBU (официального вещателя "Евровидения") лицензию, чтобы создать свой "Конкурс американский песни". Его премьера назначена на 21 февраля 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт европейского конкурса песни.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Конкурс американский песни" пройдет по основным правилам "Евровидения", с тем существенным отличием, что соревноваться в нем будут не страны, а 50 американских штатов, пять территорий США (в частности, Доминиканская республика) и столица страны - Вашингтон.

Фото: Предоставлено Universal Music Russia
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Все представят по одному солисту, дуэту или группе.

Конкурс откроют три квалификационных раунда (на "Евровидении" их нет), затем состоятся полуфинал и двухчасовой финал. Официальный транслятор уже выбран - это телеканал NBC. А имя победителя, как и на "Евровидении" определится после голосования телезрителей и оценкам жюри, сложенным в соотношении "50 на 50".

Прямой трансляции конкурса на Европу пока не предусмотрено. Ожидается, что вне США посмотреть его можно будет только на канале YouTube.

Кстати

Идея американцев о национальном конкурсе в формате "Евровидения" не оригинальна. Схожим образом несколько лет назад поступила Турция, ушедшая с европейского конкурса песни и создавшая взамен него свой - национальный.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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