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14.11.2021 15:20
Рубрика: В мире

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от COVID-19

Текст: Диана Ковалева
В Австрии с 15 ноября вводится локдаун для непривитых от коронавируса и тех, кто им не переболел. Об этом сообщил канцлер страны Александер Шалленберг.

"Нас настигла в полную силу четвертая волна… Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях", - сказал Шалленберг.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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По новым правилам, непривитые граждане смогут выходить из дома только, чтобы купить продуктов, посетить аптеку, помочь нуждающимся, пойти на работу или прогулку. Напомним, ранее для людей, не прошедших вакцинацию, также закрыли свои двери рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и отели. Теперь нововведения запрещают непривитым еще и посещать магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и т.д.

По словам Шалленберга, толчком к введению новых мер стало широкое распространение штамма "дельта" и низкие показатели вакцинации. В последние недели Австрия действительно установила антирекорд по ежесуточным показателям заболеваемости COVID-19 - почти по 12 тысяч новых инфицированных в день. Так как среди заболевших много привитых, в стране объявлена ревакцинация населения.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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