Череда кризисов в чешской политической жизни продолжается

Нет, формально президент у Чехии есть - это все тот же Милош Земан, второй срок которого заканчивается лишь через полтора года. Однако, вот уже больше месяца глава государства находится на больничной койке, сначала в реанимационном отделении военного госпиталя, а теперь в обычной реабилитационной палате.

Без президента

Был момент, когда с подачи сенатского спикера Земана даже хотели досрочно освободить от его полномочий, как лицо, не способное должным образом выполнять свои обязанности. Но сейчас такие разговоры утихли, а произошло это оттого, что 77-летний политик в очередной раз лишил козырей своих оппонентов.

Во-первых, в довольно продолжительном интервью одному из радиоканалов он заверил сограждан, что чувствует себя хорошо, сбросил лишний вес и даже покончил с курением. Свои полномочия Земан намерен исполнять и дальше, а затем "как счастливый пенсионер", уйти на заслуженный отдых. "Надеюсь, к тому времени мое бунгало будет уже закончено", - пошутил президент, имея в виду строительство скромной дачи неподалеку от его сегодняшней официальной госрезиденции.

Во-вторых, он согласился с кандидатурой Петра Фиалы на пост главы будущего правительства и пообещал не затягивать с утверждением нового кабинета. Фиала - лидер коалиции, победившей на недавних парламентских выборах. 8 ноября только что избранные депутаты нижней палаты чешского парламента провели первое заседание, а список министров, видимо, будет представлен на утверждение главы государства к концу месяца.

И, конечно, Земан в том интервью - первом за последние сорок дней - не упустил шанса вставить шпильку своим оппонентам. На сей раз его мишенью стали молодые политики из партии Пиратов, с треском проигравшие выборы, хотя еще недавно, по всем прогнозам, их ждал триумф, а главного "пирата" пана Бартоша даже прочили в премьеры. "На примере этого провала вы можете убедиться, насколько лживы как чешские медиа, так и опросы общественного мнения", - ядовито заметил президент.

Без правительства

Опять-таки, формально правительство пока есть и им продолжает руководить Андрей Бабиш. Тот самый олигарх, миллиардер, который стоит у руля политического движения ANO. Эта структура была победителем прошлых выборов, а затем в коалиции с социал-демократами и коммунистами обеспечила себе парламентское большинство. По итогам октябрьского референдума ANO опять показало хороший результат, однако ни социал-демократы, ни коммунисты на этот раз в нижнюю палату не попали, объединяться не с кем. Поэтому Бабиш уже объявил, что его кабинет отправляется в отставку, а сам премьер вместе с движением переходит в оппозицию.

Соответствующее прошение уже подано президенту.

При этом Бабиш, легко отказавшийся от премьерского кресла, конечно, лукавит, не договаривает. Он явно не хочет связывать свое имя с тяжелым периодом, в котором оказалась страна. Опытный управленец, он прекрасно понимает, какая неподъемная ноша перейдет в наследство новому кабинету и какие непопулярные решения придется принимать министрам уже в первые дни 2022 года. Пандемия и связанные с ней осложнения продолжают наносить удар за ударом едва ли не по всем отраслям чешской экономики. Если и есть рост, то это рост инфляции, безработицы, негативных настроений.

Чехам уже объявили, что с нового года на тридцать процентов подорожают тарифы на электричество, на семьдесят процентов вырастут цены для потребителей природного газа, дороже станут продукты и проездные билеты на все виды транспорта.

Кстати, и с формированием нового состава правительства не все так безоблачно, как пообещал с больничной койки Земан. Он ведь сразу оговорился: с кандидатами на министерские посты будет встречаться лично. И, как считают эксперты, не каждый соискатель этот экзамен пройдет. Например, мало шансов возглавить внешнеполитическое ведомство у 36-летнего "пирата" Яна Липавского, который активно препятствовал участию России в тендере на достройку АЭС Дукованы, проявил себя, как последовательный русофоб.

Зная характер президента, можно ожидать повторения той ситуации, которая сложилась четыре года назад, когда страна жила без правительства целых восемь месяцев.

Нового кабинета еще нет, но документ, излагающий основные векторы его деятельности депутаты уже обнародовали. Это программное заявление обещает вернуться к традициям первого президента Чехии Вацлава Гавела, сконцентрировать усилия на защите прав человека и поддержки демократии, идти путем дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО, а также ревизовать в сторону ужесточения отношения с Китаем и Россией.

Что же касается самого Бабиша, то он, еще не сложив с себя премьерские полномочия, вновь попал под огонь своих недругов. Прокуратура уже объявила, что намерена вновь обратится к парламентариям о лишении олигарха депутатской неприкосновенности в связи с продолжением расследования о, якобы, жульническом получении крупных субсидий от ЕС для бизнес-структур премьера. А полиция Чехии занялась проверкой сигнала о возможном нарушении Бабишем правил дорожного движения. Неизвестный "доброжелатель" донес в полицию, что глава кабинета, управляя собственным автомобилем на трассе D1, будто бы иногда отвлекался от дороги для просмотра документов.

Очередные атаки на политика теперь связывают с его возможными президентскими амбициями. Выбирать хозяина Пражского Града будут через полтора года, и Андрей Бабиш, безусловно, способен стать одним из главных претендентов.

Без наших

Еще один важный фактор местной политической жизни связан с тем глубоким кризисом, который весной случился в отношениях между Чехией и Россией. В итоге с подачи Праги оба государства почти обнулили дипломатическое присутствие, резко сократили контакты по всем другим направлениям.

В сухом остатке кроме прочего - исключение России из возможного участия в достройке АЭС Дукованы. Здесь сошлись воедино интересы тех русофобов-политиков, усилиями которых был свергнут с пьедестала памятник освободителю Праги маршалу Ивану Коневу, была развернута клеветническая компания о подрывах оружейных складов Врбетице и тех влиятельных кругов на Западе, которые категорически не желали допустить Россию к участию в "атомном" тендере.

И если вопрос о разумной численности диппредставительств еще как-то можно было обсуждать, то история с Дукованами с точки зрения здравого смысла выглядит абсолютно неразумной. Ведь первый энергоблок, а значит и вся сопутствующая инфраструктура были сооружены Советским Союзом, по нашим технологиям. А достройка, в случае участия Росатома, сулила Чехии, что 80% всех работ выполнят местные фирмы и местные специалисты. Никто сейчас не знает, как станут выкручиваться из этой ситуации чешские энергетики.

Понятно, что вот уже полтора года в Праге и на местных курортах из-за пандемии совсем нет российских туристов. Чехия, в отличие от Венгрии, не спешит с выдачей шенгенских виз своим гостям. К этому располагает и очередное наступление ковида: в последние дни идет взрывной рост заболевших и, похоже, первое, что придется делать новому правительству, это вновь ужесточать карантинные меры.

Если в риторике ряда местных политиков продолжают звучать русофобские ноты, то на бытовом уровне градус отношения к нашей стране, судя по опросам общественного мнения, не изменился. Показателен такой факт: проходившую недавно в галерее Южно-Чешского края выставку работ русского авангарда посетили двадцать две тысячи человек. Аншлаг, то есть стопроцентный спрос на билеты, был все дни, когда здесь демонстрировали картины из художественного музея Екатеринбурга.

Или еще. Прошлый год стал рекордным по числу молодых россиян, обучающихся в чешских вузах. Их было семь с половиной тысяч. За десять последних лет число наших ребят, желающих бесплатно получить высшее образование в Чехии, выросло в три раза.

Чехов всегда отличал разумный прагматизм, недаром так популярна здесь сага о бравом солдате Швейке. Поэтому многие местные бизнесмены, деятели культуры, политики, журналисты в разговорах со мной выражали надежду на то, что черная полоса в отношениях между нашими странами обязательно завершится, что нам гораздо выгоднее жить в мире и согласии, а если и обмениваться чем-то, то не глупыми подозрениями, а товарами, технологиями, хоккейными командами и туристами.

Но сейчас мяч, кажется, на чешской стороне. И вариантов для того, чтобы выказать желание вернуться к диалогу и сотрудничеству, достаточно много. Например, отчего бы Чехии не признать, наконец, легитимность вакцинации "Спутником V"? С чего-то ведь надо начинать.

Густые осенние туманы, накрывшие Центральную Европу, когда-то все равно рассеются.