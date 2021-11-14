Что получилось, а что нет в фильме Хлои Чжао "Вечные"

В кинопрокате лидируют "Вечные" - фильм режиссера Хлои Чжао. Официально картина вышла 8 ноября, но уже по предпродажам показывала высокие цифры. Плюс высокий рейтинг зрительских ожиданий. За картиной многие, в частности - фанаты комиксов, так пристально следили в момент создания, словно сами обладали суперспособностью приближать будущее. Однако, как только фильм вышел, появились отзывы критиков, способные запутать любого зрителя. Попробуем коротко разобрать плюсы и минусы новой, 25-й по счету, картины студии Marvel, чтобы каждый решил для себя - пополнять собственным рублем и без того внушительную кассу фильма или приберечь деньги для чего-то более полезного.





Плюс

Хлою Чжао, режиссера авторского кино, явно пригласили для того, чтобы она наполнила комиксы новым смыслом. В принципе, в комиксах всегда есть философия, которая обычно подается в довольно упрощенном виде, чтобы было понятно человеку любого возраста и уровня образования. Но все же приглашение режиссера из авторского кино должно было сделать историю, тем более с таким амбициозным названием, глубже и изысканнее.

Некое творение для киногурманов - вот чего, видимо, ожидали от режиссера, известного своим оскароносным фильмом "Земля кочевников" и двумя другими независимыми картинами - "Наездник" и "Песни, которым меня научили братья", главные роли в которых исполнили непрофессиональные актеры.

Минус

У Хлои Чжао не получилось наполнить фильм глубиной. Зато в нем есть длинные паузы, претендующие на многозначительность и настолько тривиальные диалоги, что впору смеяться, хотя и не тем смехом, который возникает при просмотре качественной комедии.

Имеет место и растянутость, словно кто-то дал установку, что фильм с названием "Вечные" должен длиться целую вечность. При хронометраже в два с лишним часа запас зрительской энергии иссякает уже к концу первого часа - хочется уснуть, либо взять перерыв на бодрящий кофе. Хотя история кино знает и трехчасовые, и даже пятичасовые фильмы, которые держат в напряжении на протяжении всего действия. Тут же ритм теряется, не успев начаться, хотя казалось бы, какая благодатная тема - десять бессмертных и вечных супергероев охраняют жителей Земли от страшных монстров - Девиантов. Предусмотрены зрелищные схватки и, как обычно в супергеройских фильмах, масштабная операция по спасению человечества.

Плюс

Хлои Чжао удалось создать некую новую "Землю кочевников", но в стиле комикса . В картине показаны разные миры и вселенные, и каждый раз они новые и яркие, будь то фантастическое окружение Аришема, могущественного существа, который создал и Вечных, и, как потом оказывается по сюжету, Девиантов, либо висячие сады древнего Вавилона. Зритель попадает и к ацтекам, и в Месопотамию за 7000 лет до нашей эры, а уж когда оказывается в современном Болливуде, ему хочется, чтобы эта Вселенная внутри Вселенной никогда не заканчивалась...

Минус

Все эти миры мало что связывает. В этом смысле фильм - как путеводитель. Зритель быстро перескакивает с одного объекта на другой, не успевая проникнуться и задержаться, и в какой-то момент начинает теряться в самой истории. Тем более, что действие развивается в двух временных плоскостях - в прошлом и настоящем, и в какой-то момент становиться просто неудобно "перескакивать во времени".

Плюс

Сильный актерский состав. Анджелина Джоли и Сальма Хайек, которых, как говорится, в представлении не нуждаются, Джемма Чан ("Капитан Марвел", "Безумно богатые азиаты"), Ричард Мэдден ("Рокетмен", "Телохранитель"), Кумэйл Нанджиани ("Силиконовая долина", "Любовь - болезнь"), Лия МакХью ("Сторожка"), Брайан Тайри Генри ("Атланта", "Вдовы"), Лорен Ридлофф ("Ходячие мертвецы", "Мир, полный чудес"), Барри Кеоган ("Американские животные", "Дюнкерк"), Ма Дон-сок, известный на Западе как Дон Ли ("Гангстер, коп и дьявол", "Поезд в Пусан"), а также Кит Харрингтон ("Игра престолов", "Порох"). Конечно же, Хлоя Чжао не смогла удержаться от соблазна дать истории азиатское направление - вот почему главную женскую роль играет Джема Чан. Но в этом есть свой шарм.

Минус

Порой актерам нечего играть и они застывают в штампе собственной роли - идут на поводу у ярлыка их персонажа. Видно что они тщатся нечто изобразить, но, в основном, исходят из предыдущего опыта. Так, Джоли в роли Фины (подобия богини войны Афины, но потерявшей в имени букву А) исполняет все тоже самое, чему не разучилась со времен фильмов о Ларе Крофт и картины "Мистер и миссис Смит". Кроме того, воспринимать игру актеров мешает тот факт, что каждый раз видно, как режиссер старается соответствовать новым правилам в кинематографе, без которых и на "Оскар"-то в наше время фильм не подашь. Среди исполнителей ролей должны быть представители всех рас, народов и меньшинств, а также - люди с особенностями развития. Есть глухая "вечная", есть ребенок, есть представитель сексуальных меньшинств, из-за чего фильм уже запретили в некоторых странах, и так далее. Политкорректность во всех проявлениях.

Плюс

Компьютерная графика и операторская работа Бена Дэвиса. Все экшн-элементы фильма сводятся к борьбе Вечных с Девиантами, и выяснению их взаимоотношений друг с другом, где тоже не обходится без применения силы. И вот тут специалисты по спецэффектам и операторская команда показывают все свои суперспособности - практически единственное, что может претендовать на роль вечного в этом фильме. По работе этих профессионалов можно изучать историю спецэффектов и съемок блокбастеров в кино.

Минус

Маленькая ремарка. Порой сами сцены драк поставлены, словно танцы на балу. Как будто с актерами работали не знатоки боевых искусств, а команда хореографов. Особенно это касается ключевых - первой и последней экшн-сцен. Та же Анджелина Джоли, которую мы выбрали в качестве наиболее яркого примера, во время боя выглядит так, словно находится на светском рауте и позирует для глянцевого журнала.

Плюс

Взаимоотношения между героями-Вечными представлены как те, что существуют в обычной семье. Это то, что более всего и захватывает в фильме. Да, видно, что авторы попытались произвести не только комикс, но и далеко зайти в направлении научной фантастики, но все же семейные отношения, обиды, травмы и разборки - именно то, что способно приковать навсегда внимание зрителя. Видно, что создатели вдохновлялись мифологией Древней Греции - в "Вечных" есть отсылы не только к Афине, но и к Гере, главный супермен Икарис повторяет судьбу Икара и назван так не случайно, можно проследить еще множество связей. А что может быть увлекательнее для обычных людей, чем сравнивать себя с богами и видеть, что в отношениях с близкими они ведут себя точно так же, как и простые смертные.

Минус

Слова "вечное" и "Вечные" в данном случае, в применении к этому фильму - антонимы. Картина - однодневка, в отличие от вечных произведений искусства. В фильме есть момент, когда показаны лучшие достижения человеческого разума и умений - от статуи египетского Сфинкса до тех же Висячих садов. Но лучше бы этого не делали, поскольку на таком фоне все происходящее совсем уж обесценивается. Понятно, что создателям хотелось донести идею, что их герои имели отношение ко всему, чего достигло человечество в лучших своих проявлениях, но тогда им следовало либо сделать фильм такого уровня, что он вошел бы, как пример, в сокровищницу мирового кинематографа, либо сменить название. Например, на "Бессмертные".

Справка "РГ"

"Вечные" - фильм киновселенной "Marvel", по словам продюсеров, открывающий для нее горизонты нового будущего, поскольку при его создания ставились новые амбициозные задачи. Вдохновением для создателей послужили оригинальные комиксы Джека Кирби "Вечные", впервые опубликованные в 1976 году. Его истории и предоставили авторам возможность исследовать разнообразных персонажей и неизведанные временные периоды, а также погрузиться в богатую историю героев. Вечные - это раса бессмертных инопланетян с далекой планеты Олимпия, которые прибыли на Землю тысячи лет назад, чтобы защитить человечество от инопланетных хищников Девиантов. Вечные были предупреждены об угрозе Девиантов Целестиалами, расой космических строителей, которые впервые промелькнули в фильме студии Marvel "Стражи Галактики".

Между тем

Слухи о том, что Хлоя Чжао будет снимать очередной фильм из вселенной "Звездных войн" не подтвердились.