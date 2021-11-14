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14.11.2021 20:15
Рубрика: Экономика

Для самозанятых придумали индивидуальный пенсионный план

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Для самозанятых предложили создать единый негосударственный пенсионный план. Суть его в том, что от каждого заказа будет удерживаться некий процент, который в качестве пенсионных взносов будет направляться на единый счет самозанятого в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). И этим счетом можно будет пользоваться, не дожидаясь возраста выхода на заслуженный отдых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такую идею выдвинула рабочая группа на площадке Центра стратегических разработок (ЦСР). В нее входят представители минфина, минэкономразвития, минтруда, налоговой службы, а также компаний, которые используют труд самозанятых - Ozon, Yandex, Mail.ru и Сбер. Инициатива (ее тезисы есть в распоряжении "РГ") адресована не всем самозанятым, а только тем, кто участвует в так называемой платформенной занятости. Это такая промежуточная форма занятости между трудовыми отношениями и отношениями с независимыми подрядчиками. Проще говоря, речь идет не просто о мастерах на все руки, которые предлагают свои услуги через объявления или, например, продают украшения или через "Инстаграм", а более организованных самозанятых, например, курьерах.

Фото: iStock
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Сейчас самозанятые, которые хотят легализовать свои отношения с государством, могут перейти на спецрежим, предполагающий уплату налога на профессиональный доход. Ставка налога зависит от категории покупателей. С доходов от граждан - 4%, от организаций и предпринимателей - 6%. Льготные ставки покрывают только обязательное медицинское страхование, в ПФР средства не перечисляются.

Самозанятые самостоятельно могут копить на свою будущую пенсию. Для этого минимально в год надо перечислять в ПФР почти 34 тыс. руб. минимум, максимум - 270 тыс. руб. Чем больше взнос, тем больше страховых коэффициентов начисляется.

Но можно и ничего не платить. Государство все равно назначит социальную пенсию на 5 лет позже, чем по возрасту положена страховая. И размер социальной пенсии может оказаться тысяч на 10 ниже, чем страховой.

Удобство негосударственного пенсионного плана в том, что, по мнению разработчиков, это будут "живые деньги". То есть человек всегда сможет "залезть" в свой пенсионный фонд, взять оттуда в долг, а потом опять его пополнить. Приветствуется и инициатива работодателей - они могут софинансировать пенсионные накопления своих самозанятых сотрудников. Аналогичный пенсионный план действует в Америке. А, например, в Дании в 2018 году был заключен первый коллективный договор между платформой Hilfr и ее занятыми. Он гарантирует, что сотрудники обеспечиваются пенсионными, отпускными выплатами и пособием по болезни.

В минтруде и минэкономразвития "РГ" сообщили, что с идеей знакомы, но пока на официальном уровне она не рассматривалась. Любые инициативы, направленные на формирование пенсионных прав для самозанятых, надо приветствовать, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Однако это не позволяет решить проблему в целом. Во-первых, не все самозанятые работают с платформами. Во-вторых, самозанятые могут и не отчислять в НПФ взносы, это дело добровольное, а значит, велика вероятность, что они так и не начнут участвовать в добровольных программах пенсионного обеспечения. В-третьих, НПФ может быть выгоден только тем, кто готов откладывать ежемесячно не менее 6-10 тыс. руб.", - пояснил Сафонов.

Экономика Работа Занятость Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минтруд Правительство Минэкономразвития Правительство Минфин

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