Доктор Мясников назвал опасные причины онемения конечностей

Онемение и покалывание в руках и ногах может быть признаком серьезных заболеваний. Такой симптом довольно часто встречается у людей разных возрастов. Наиболее характерен он для представителей старшего поколения, но неприятные ощущения могут испытывать молодые люди и даже дети.

Об этом популярный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1". При этом он отметил, что чаще всего к проявлению таких симптомов приводят вредные привычки - курение и употребление алкоголя.

Также довольно распространенной причиной возникновения неприятных ощущений является пережатие нерва, например, во сне. В результате может произойти нейропатия и не исключена необходимость оперативного вмешательства. Также при частом проявлении подобных симптомов Александр Мясников рекомендует проверить щитовидную железу.

Распространенными причинами онемения и покалывания в руках или ногах являются сахарный диабет, артрит, артроз, остеохондроз и позвоночная грыжа. Если эти ощущения человек испытывает продолжительное время, рекомендуется пройти обследование. Также онемение или покалывание в конечностях могут возникнуть после приема некоторых медикаментов, например, определенных антибиотиков и антидепрессантов. Кроме того к нейропатии способен привести дефицит в организме витамина В и особенно В12, магния и кальция.

При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.