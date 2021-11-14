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14.11.2021 07:48
Рубрика: Экономика

Экономист перечислила документы для назначения максимальной пенсии

Текст: Евгения Думанская

Для максимально возможной пенсии необходимо подтвердить весь стаж, официальный заработок, а также особые условия труда и другие, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

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Чаще всего россияне обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости, которая формируется за счет страховых взносов. Они составляют 22% от зарплаты, поэтому, чем она выше, тем больше размер отчислений.

С 2002 года в ПФР ведут счета для каждого официально оформленного работника, поэтому необходимо подтверждать только заработок, который был до этого срока. Для этого нужно предоставить оригинал трудовой книжки и справки с места работы.

Как рассказала Григорьева в беседе с агентством "Прайм", для получения максимально возможной пенсии нужны: подлинник трудовой книжки, трудовые договоры, приказы о назначении на должность, военный билет, архивные справки о деятельности организации, если она закрылась, документы об инвалидности, работе на Крайнем севере, иждивенцах и нетрудоспособных членах семьи, а также справки о доходах всех членов семьи.

"Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", - добавила специалист.

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