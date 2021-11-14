Эксперт рассказал, как смартфоны подслушивают россиян

Новости

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России 02:26
В Госдуме назвали недальновидной публикацию WSJ о "компромате" на США 02:06
Бельгия и Франция досрочно вышли на ЧМ-2022 01:35
Польский солдат погиб на границе в результате несчастного случая 01:23
ФБР заявило о взломе своей почты 00:58
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Хорватия - Россия 00:16
Участники климатической конференции ООН согласовали текст заявления 13.11.2021
Роспотребнадзор назвал три признака опасной "незамерзайки" 13.11.2021
Украинские военные обстреляли ЛНР из гранатомета 13.11.2021
Сербия готова реализовывать перспективные газовые проекты с Россией 13.11.2021
Вучич рассказал, что многому учится у Путина 13.11.2021
Впервые за 7 месяцев на Кубе за день не зарегистрировали смерти от COVID 13.11.2021
Хэмилтон стартует последним в спринтерской гонке на Гран-при Бразилии 13.11.2021
Около 321 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 13.11.2021
Коллектив 48-го ЦНИИ МО наградили за участие в создании "Спутника V" 13.11.2021
Корабли Черноморского флота проведут совместное учение с ВМС Алжира 13.11.2021
В московском метро пассажир погиб, спасая попутчика 13.11.2021
Сборная России по самбо лидирует после второго дня чемпионата мира 13.11.2021
Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам 13.11.2021
Путин обратился к участникам конкурса "Большая перемена" 13.11.2021
Умер джазмен, актер, поэт и философ Пер Оге Брандт 13.11.2021
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби 13.11.2021
Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет 13.11.2021
В Пенсионном фонде рассказали, какую пенсию выгоднее получать 13.11.2021
Власти Москвы утвердили новые тарифы на вывоз мусора 13.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
14.11.2021 01:30
Рубрика: Digital

Эксперт рассказал, как смартфоны подслушивают россиян

Текст: Иван Черноусов
Многие люди добровольно соглашаются на то, чтобы приложения подслушивали их разговоры. О том, как происходит такая прослушка и что можно с ней сделать, рассказал "РГ" Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар".

Существует два сценария, при которых программы записывают и отправляют речь пользователей третьим лицам.

Фото: istock
В России заблокировали почти 6,5 тысячи сайтов мошенников за 7 лет

"Первый связан со скачиванием приложений, которые получают доступ к микрофону и возможность работы в фоновом режиме. При наличии доступа к сети интернет такое ПО может осуществлять прослушку и отправлять данные туда, куда указывает разработчик. Ситуация, когда игровое приложение не использует микрофон для выполнения своих функций, но внезапно просит доступ к нему, насторожит даже неосведомленного пользователя. В результате чего он откажется от разрешения доступа или вовсе от использования приложения", - поясняет эксперт.

Более опасная ситуация возникает, когда программа просит доступ к микрофону, так как это требуется для выполнения ее прямых функций. Запрос этого разрешения выглядит обоснованно и не вызывает подозрений. "Тем не менее, именно благодаря этому многие компании-разработчики могут практически невидимо для пользователей собирать данные, чтобы монетизировать их через контекстную рекламу", - подчеркивает Чернов.

Второй сценарий прослушивания через смартфон отличается лишь тем, что фоновой записью и передачей речи занимается не установленное приложение, а системное ПО на смартфоне (операционная системаAndroid или iOS). "В обоих случаях сбор данных осуществляется официально, так как пользователь принимает условия пользовательского соглашения", - объясняет специалист.

По словам Чернова, понять, что ПО на смартфоне в фоновом режиме прослушивает речь и отправляет разработчику запись, можно по косвенным признакам: быстро разряжается аккумулятор, приложения потребляют большое количество трафика. Убедиться в этом можно, проведя простой эксперимент. "Достаточно взять смартфон и произносить слова, которые в реальной жизни пользователь не произносит - например, поговорить про Антарктиду или туры в Чили. Если через некоторое время при использовании поисковой системы будет появляться реклама, которая базируется на этих словах, смартфон записывает речь и отправляет на сервер разработчика ПО", - говорит он.

Для повышения конфиденциальности частной жизни следует давать приложениям только те разрешения, которые необходимы для выполнения их функций. При этом эксперт отмечает, что уровень проникновения технологий в нашу жизнь настолько высок, что сбора подобных данных сложно избежать. "Принимая пользовательское соглашение, вы соглашаетесь с этим условием. Не принимая его, воспользоваться ПО не удастся. Причем фоновая обработка речи характера не только для смартфонов, но и Smart TV, умных колонок, а также любых других гаджетов, которые имеют микрофон" - заключает Чернов.

Digital Технологии

Главное сегодня

Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет
В Госдуме назвали недальновидной публикацию WSJ о "компромате" на США
Сербия готова реализовывать перспективные газовые проекты с Россией
Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу
ФБР заявило о взломе своей почты