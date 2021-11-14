Эксперт рассказал, как смартфоны подслушивают россиян

Многие люди добровольно соглашаются на то, чтобы приложения подслушивали их разговоры. О том, как происходит такая прослушка и что можно с ней сделать, рассказал "РГ" Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар".

Существует два сценария, при которых программы записывают и отправляют речь пользователей третьим лицам.

"Первый связан со скачиванием приложений, которые получают доступ к микрофону и возможность работы в фоновом режиме. При наличии доступа к сети интернет такое ПО может осуществлять прослушку и отправлять данные туда, куда указывает разработчик. Ситуация, когда игровое приложение не использует микрофон для выполнения своих функций, но внезапно просит доступ к нему, насторожит даже неосведомленного пользователя. В результате чего он откажется от разрешения доступа или вовсе от использования приложения", - поясняет эксперт.

Более опасная ситуация возникает, когда программа просит доступ к микрофону, так как это требуется для выполнения ее прямых функций. Запрос этого разрешения выглядит обоснованно и не вызывает подозрений. "Тем не менее, именно благодаря этому многие компании-разработчики могут практически невидимо для пользователей собирать данные, чтобы монетизировать их через контекстную рекламу", - подчеркивает Чернов.

Второй сценарий прослушивания через смартфон отличается лишь тем, что фоновой записью и передачей речи занимается не установленное приложение, а системное ПО на смартфоне (операционная системаAndroid или iOS). "В обоих случаях сбор данных осуществляется официально, так как пользователь принимает условия пользовательского соглашения", - объясняет специалист.

По словам Чернова, понять, что ПО на смартфоне в фоновом режиме прослушивает речь и отправляет разработчику запись, можно по косвенным признакам: быстро разряжается аккумулятор, приложения потребляют большое количество трафика. Убедиться в этом можно, проведя простой эксперимент. "Достаточно взять смартфон и произносить слова, которые в реальной жизни пользователь не произносит - например, поговорить про Антарктиду или туры в Чили. Если через некоторое время при использовании поисковой системы будет появляться реклама, которая базируется на этих словах, смартфон записывает речь и отправляет на сервер разработчика ПО", - говорит он.

Для повышения конфиденциальности частной жизни следует давать приложениям только те разрешения, которые необходимы для выполнения их функций. При этом эксперт отмечает, что уровень проникновения технологий в нашу жизнь настолько высок, что сбора подобных данных сложно избежать. "Принимая пользовательское соглашение, вы соглашаетесь с этим условием. Не принимая его, воспользоваться ПО не удастся. Причем фоновая обработка речи характера не только для смартфонов, но и Smart TV, умных колонок, а также любых других гаджетов, которые имеют микрофон" - заключает Чернов.