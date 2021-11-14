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14.11.2021 23:16
Рубрика: Власть

Эксперты рассказали, какие документы лучше хранить в бумажном виде

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на то, что документооборот постепенно переходит в цифровой формат, некоторые документы лучше сохранить в бумажном виде. Об этом "Парламентской газете" рассказали эксперты.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Одной из таких бумаг является кредитный договор, отметил старший юрист "Легес Бюро" Дмитрий Уваров. В случае, если у банка отберут лицензию, заемщику будет трудно доказать наличие долга и его размер без бумажной копии договора, объяснил он. При этом хранить документ стоит даже после полного погашения кредита.

"Недобросовестные сотрудники могут записать на клиентов долги организации, и доказать, что их нет или сумма кредита меньше, бывает проблематично", - уточнил специалист.

Юристы также рекомендуют сохранить в бумажном виде документы на недвижимость, поскольку при возникновении спора они могут стать важным доказательством в суде.

Власть Право Личные документы

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