ФБР стало жертвой изощренной атаки хакеров

Федеральное бюро расследований США, призванное помимо борьбы с терроризмом и шпионажем предотвращать киберпреступления, само оказалось жертвой изощренной атаки хакеров. Как стало известно СМИ, неизвестным злоумышленникам удалось взломать один из принадлежащих американской спецслужбе электронных ящиков и разослать с него более 100 тысяч спам-сообщений унизительного для ФБР содержания.

Как выяснило агентство Bloomberg, скомпрометированной оказалась система электронной почты, которую американское силовое ведомство использует для обмена несекретной информацией с внешними пользователями и рядовыми гражданами. Внутренний контур закрытого документооборота спецслужбы взломан не был.

Тем не менее незаконное проникновение третьих лиц в почтовый аккаунт ФБР с доменом @ic.fbi.gov явление отнюдь не рядовое, как это могло произойти с соблюдающими строгие требования цифровой безопасности спецагентами и главное - откуда была организована атака, ничего не сообщается. В вашингтонской штаб-квартире ФБР скупо подтвердили, что "знакомы с инцидентом" и в настоящее время проводят совместное с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) расследование. Одновременно в здании имени им. Эдгара Гувера, где располагается центральный офис бюро, призвали граждан "к осторожности в отношении неизвестных отправителей" и попросили сообщать о подозрительной активности в Сети.

Между тем отслеживающие спам-рассылки ресурсы сообщили, что с электронного адреса ФБР десяткам тысяч адресатов было отправлено письмо с тревожным заголовком "Срочно: злоумышленник в системе". В нем лжефэбээровцы "предупредили о возможной кибератаке" со стороны эксперта по кибербезопасности Винни Трои. Известно, что в 2020 году он расследовал преступления хакерской группировки The Dark Overlord и раскрыл личности преступников, которые путем шантажа вымогали деньги у американских компаний. Комментаторы считают целью взломщиков дискредитацию имени насолившего хакерам Трои. А заодно и высмеивание самого Бюро, не справившегося даже с защитой собственных почтовых сервисов.