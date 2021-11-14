Географический диктант написали 2 тысячи моряков ТОФ

В международном географическом диктанте, который в воскресенье проводится Русским географическим обществом, приняли участие более 2 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Там уточнили, что первыми в России свои знания по географии смогли проверить моряки войск и сил на северо-востоке страны. В Приморском крае и на Камчатке для желающих написать диктант по географии открыли 11 площадок.

Командный состав флота, командиры ряда соединений ТОФ, базирующихся в Приморском крае, написали диктант во Владивостоке. Точнее, в кают - компании корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов". Надо сказать, что на Тихоокеанском флоте уже стало традицией каждый год выбирать новый корабль в качестве главной площадкой для написания географического диктанта.

В пресс-службе ТОФ сказали, что в ближайшее время все опросные листы отсканируют и в электронном виде отправят в Русское географическое общество для проверки и оглашения результатов.