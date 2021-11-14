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14.11.2021 11:12
Рубрика: Власть

Географический диктант в армии пройдет на 1500 площадках

Текст: Юрий Гаврилов

Железнодорожники Восточного военного округа, участвующие в реконструкции Байкало-Амурской магистрали, написали географический диктант. Он проходил в блочно-модульных городках поселков Верхнезейск и Огорон Амурской области.

Фото: Пресс-служба правительства ЕАО
Корреспонденты "РГ" написали Большой этнографический диктант

Что же касается масштабов участия в международной просветительской акции представителей Восточного военного округа в целом, то, по данным пресс-службы ВВО, географический диктант написали 32 тысячи военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала округа и юнармейцев. Для этого было подготовлено 317 площадок.

"Участники акции решали тесты о географическом расположении городов и субъектов, крупных озер и рек, о климатических зонах и горных вершинах и вулканах России. При этом вопросы в электронном формате им задавали певица Пелагея, известный телеведущий Леонид Якубович и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков", - отметили в пресс-службе ВВО.

Напомним, что впервые географический диктант состоялся в 2015 году. Тогда его по всей России писали на 210 площадках. С 2017 года диктант стал международным - свои знания проверяли жители не только нашей страны, но и многих иностранных государств. В 2017 году акция проходила в 25 странах, а в 2018 году - в 97.

В этом году центральной площадкой проведения географического диктанта в Минобороны РФ станет Национальный центр управления обороной Российской Федерации. На прямой связи находятся более 1500 мест написания диктанта во всех военных округах. В Вооруженных силах его проводят от Калининграда до Камчатки.

Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны

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