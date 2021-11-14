Новости

Сергей Шойгу предложил включить географию в число вступительных экзаменов в вузы 14:52
Новостройки в Петербурге могут подорожать на 21% к концу года 14:44
Глава ВЦИОМ: Россияне стали реже участвовать в опросах 14:31
Путин рассказал про использование стратегической авиации 14:29
Три человека погибли в Египте в результате нашествия скорпионов 14:15
В Челябинской области грузовик сбил пятерых детей 14:10
Газовый кризис рискует уничтожить категорию венецианских стеклодувов 14:09
Названы ошибки в популярной диете для профилактики диабета и ожирения 13:26
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели 13:13
В Подмосковье школьник подорвался на боеприпасе 13:06
Тимур Родригез заплатит миллион за информацию о краже из своего дома 13:02
В Испании родителям не посещавших школу детей грозит тюрьма 12:49
Москвич сделал ложный донос о разбое, чтобы оправдать проигрыш на ставках 12:43
Мантуров рассказал, что Россия покажет на Dubai Airshow 12:43
Сенатор оценила заявление главы МИД Британии о ситуации на границе Беларуси и Польши 12:28
В результате массовой бойни в тюрьме Эквадора погибли не менее 68 человек 12:05
В Венесуэле собрали громадный оркестр для Книги рекордов Гиннесса 11:50
Конференция ООН по климату закончилась принятием компромиссных документов 11:40
В Москве бандиты отобрали у безработного 600 тысяч долларов 11:09
Оперштаб: В Москве выявлено 3 734 новых случая COVID-19 11:07
В Приморье приостановили откачку топлива с севшего на мель судна 11:05
Ростех презентовал парфюм с запахом истребителя 10:52
В Минпромторге прокомментировали расследование крушения Ил-112В 10:38
Петр Бирюков: Территории 45 поликлиник благоустраивают в Москве 10:24
Собянин: Поезда в московском метро обновят за три года 09:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
14.11.2021 14:31
Рубрика: Общество

Глава ВЦИОМ: Россияне стали реже участвовать в опросах

Текст: Владимир Емельяненко

Россияне реже выражают желание участвовать в социологических опросах, хотя сегодня тестируются инновационные методы изучения общественного мнения - опросы в интернете и роботизированные опросы, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом он рассказал на подведении итогов просветительской онлайн-акции "Социологический диктант", которую ВЦИОМ провел в честь Дня социолога, отмечаемого 14 ноября.

Фото: Pixabay
Социологи выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети

День социолога - профессиональный праздник исследователей общественного мнения, которые изучают пути развития общества и прогнозируют будущее человечества, - в 28-й раз на неофициальном уровне отмечает Россия. Праздник приурочен к открытию Русской высшей школы общественных наук в Париже - 14 ноября 1901 года. При ней был создан один из первых в мире социологических факультетов. Однако впервые в России праздник отметили в 1994 году в узком кругу - студенты и преподаватели кафедры социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Затем, с конца 90-х годов, праздник стал корпоративным. В 2021 году ВЦИОМ подготовил акцию "Социологический диктант". Он включил в себя 26 вопросов по истории социологии и вопросы-"тренинги" для социолога.

Подводя итоги диктанта, Валерий Федоров заметил, что социология - это далеко не только опросы. "Опросы дают "сырье" для аналитики, - сказал Федоров. - Я могу рассказать о том, с какими сложностями мы сталкиваемся при опросах. Сегодня люди менее склонны отвечать на наши вопросы, причем количество вопросов, которые мы можем им задать, также становится меньше, потому что ценность времени выросла".

Валерий Федоров выразил сожаление, что "люди не очень понимают, что они получат за участие в опросах, стали менее альтруистичны, менее склонны надеяться на то, что их участие в опросе может изменить к лучшему жизнь". Правда он признал, что новые ограничения мешают, но "исследователи справляются". Гораздо больше сложностей, по мнению Федорова, возникает на уровне аналитики и интерпретации данных, которые получают ученые. "Главный вызов для социологии - "сколотить" сложность меняющегося, трансформирующегося мира, понять, куда он идет, ну и в идеале дать еще какие-то рекомендации тем, у кого есть ресурсы, власть, влияние, капитал для того, чтобы принимать правильные решения. Еще - не перегружать и без того травмированное общество, а наоборот как-то гармонизировать его. Вот такая мечта есть у социологов, но пока мы от ее реализации довольно далеко", - признал Валерий Федоров.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации "Спутником Лайт"
Экономист перечислила документы для назначения максимальной пенсии
Россия начала поставки в Индию зенитно-ракетных систем С-400
В Госдуме назвали недальновидной публикацию WSJ о "компромате" на США
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать