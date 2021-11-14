Глава ВЦИОМ: Россияне стали реже участвовать в опросах

Россияне реже выражают желание участвовать в социологических опросах, хотя сегодня тестируются инновационные методы изучения общественного мнения - опросы в интернете и роботизированные опросы, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом он рассказал на подведении итогов просветительской онлайн-акции "Социологический диктант", которую ВЦИОМ провел в честь Дня социолога, отмечаемого 14 ноября.

День социолога - профессиональный праздник исследователей общественного мнения, которые изучают пути развития общества и прогнозируют будущее человечества, - в 28-й раз на неофициальном уровне отмечает Россия. Праздник приурочен к открытию Русской высшей школы общественных наук в Париже - 14 ноября 1901 года. При ней был создан один из первых в мире социологических факультетов. Однако впервые в России праздник отметили в 1994 году в узком кругу - студенты и преподаватели кафедры социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Затем, с конца 90-х годов, праздник стал корпоративным. В 2021 году ВЦИОМ подготовил акцию "Социологический диктант". Он включил в себя 26 вопросов по истории социологии и вопросы-"тренинги" для социолога.

Подводя итоги диктанта, Валерий Федоров заметил, что социология - это далеко не только опросы. "Опросы дают "сырье" для аналитики, - сказал Федоров. - Я могу рассказать о том, с какими сложностями мы сталкиваемся при опросах. Сегодня люди менее склонны отвечать на наши вопросы, причем количество вопросов, которые мы можем им задать, также становится меньше, потому что ценность времени выросла".

Валерий Федоров выразил сожаление, что "люди не очень понимают, что они получат за участие в опросах, стали менее альтруистичны, менее склонны надеяться на то, что их участие в опросе может изменить к лучшему жизнь". Правда он признал, что новые ограничения мешают, но "исследователи справляются". Гораздо больше сложностей, по мнению Федорова, возникает на уровне аналитики и интерпретации данных, которые получают ученые. "Главный вызов для социологии - "сколотить" сложность меняющегося, трансформирующегося мира, понять, куда он идет, ну и в идеале дать еще какие-то рекомендации тем, у кого есть ресурсы, власть, влияние, капитал для того, чтобы принимать правильные решения. Еще - не перегружать и без того травмированное общество, а наоборот как-то гармонизировать его. Вот такая мечта есть у социологов, но пока мы от ее реализации довольно далеко", - признал Валерий Федоров.