Канцлер Австрии прокомментировал локдаун для непривитых

Власти Австрии с понедельника объявили локдаун для непривитых по всей республике. Об ужесточении мер по борьбе с пандемией объявил канцлер Александер Шалленберг. По сути, это и есть то самое правило "двух П", которое допускает к участию в общественной жизни только привитых и переболевших. Примеру Вены могут последовать и другие страны ЕС.

"Мы должны защитить тех, кто поступил правильно, вакцинировавшись. Я не вижу смысла в том, чтобы большая часть населения была ограничена в передвижении из солидарности с меньшинством, которое не защитило себя вакциной", - цитирует Шалленберга Euronews. Отныне те, кто не сделал прививку, не смогут съесть шницель в ресторане, переночевать в отеле, обновить стрижку и даже навестить родственников в больнице или доме престарелых.

До сих пор для этого можно было предъявить отрицательный ПЦР-тест, но теперь и его недостаточно. Более того, невакцинированным разрешат выходить из дома только "по неотложным причинам" - на работу, за покупками продуктов и лекарств и на прогулку. В Германии пока не объявили общенациональный локдаун для непривитых, но многие земли ужесточили правила на свое усмотрение, пишет Spiegel online. В Баварии при заполнении 450 коек интенсивной терапии "светофор короны" переключается на желтый уровень угрозы, начинает действовать режим "три П плюс": для доступа к культурным и спортивным мероприятиям, посещения дискотек и клубов с непривитых будут требовать не простые экспресс-тесты, а именно результаты ПЦР.

Если занято уже 600 мест в реанимации ("красная" тревога), то власти на местах получают право распространить правило "двух П" на разные сферы. При этом в ФРГ все громче раздаются призывы ввести его по всей стране. В Нидерландах пока ввели "традиционный" локдаун с 13 ноября по 4 декабря. Он предполагает возвращение требований социальной дистанции и раннее закрытие ресторанов, баров и магазинов.