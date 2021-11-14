Конференция ООН по климату закончилась принятием компромиссных документов

Спустя сутки после того, как должна была завершиться 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), делегатам почти 200 стран удалось достичь согласия по итоговому заявлению и документам форума. Об этом сообщил председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма.

Как передает Reuters, Шарма перед окончательным одобрением заявления, содержащего более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения, извинился перед делегатами за то, "как проходил процесс".

"Я также понимаю глубокое разочарование, однако, как вы отмечали, было жизненно важно защитить этот пакет",- сказал он.

В итоговом соглашении подтверждается долгосрочная глобальная цель удержать повышение средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов Цельсия от средних доиндустриальных значений по планете. Страны берут ответственность за сокращение потребления энергии на основе неослабленного угля, отказ от неэффективных субсидий ископаемого топлива, а также обеспечение адресной поддержки в соответствии с национальными обязательствами.

В других версиях соглашения речь шла о поэтапном отказе от энергии, получаемой за счет неослабленного угля. То есть, вместо "поэтапного отказа" в итоговом тексте зафиксирована формулировка "поэтапное сокращение".

Многие страны выразили недовольство изменениями, которые были внесены в текст буквально в последние минуты, однако, как подчеркнул Шарма, была озвучена готовность "проглотить эту горькую пилюлю ради общего блага".

Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении назвал утвержденные документы компромиссными. Он отметил, что были обозначены важные шаги, но преодолеть глубокие противоречия не удалось. По мнению главы ООН, нужно все же говорить о постепенном отказе от угля, а миру стоит включить режим чрезвычайной ситуации.

"Иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю"", - цитирует Гутерриша РИА Новости.

Экоактивистка Грета Тунберг критично высказалась об итогах конференции в Twitter, добавив, что настоящая работа за пределами залов продолжается.

"COP26 закончился. Вот краткое изложение: бла-бла-бла", - написала она.

Члены российской делегации воздерживались от излишне амбициозных обещаний, а также настаивали на необходимости вывода "зеленых" проектов из-под санкций.