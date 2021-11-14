Макей и Боррель обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Телефонный диалог о ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе, состоялся 14 ноября у главы внешнеполитического ведомства РБ Владимира Макея с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, информирует БЕЛТА.

С белорусской стороны, цитирует агентство сообщение МИД, была "подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь - ЕС".

Глава МИД РБ довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН. Кроме того, была подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса.

Стороны, уточняет агентство, договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.

Кстати, ранее Жозеп Боррель согласился с мнением российского руководства о том, что необходимы прямые контакты между Брюсселем и Минском по ситуации на белорусско-польской границе. Об этом политик заявил в интервью газете "Журналь дю диманш".