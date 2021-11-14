МИД ответил на обвинения Британии в причастности РФ к миграционному кризису

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на слова главы британской дипломатии Лиз Трасс, которая обвинила Россию в миграционном кризисе на границе Беларуси.

Напомним, ранее Трасс заявила, что Россия ответственна за кризис на белорусско-польской границе и призвала ее "оказать давление" на Минск, чтобы этот кризис закончился.

"Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе - гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. "РГ"), гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", - написала Захарова.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, Латвию и Литву, за последнее время сильно выросло. Власти этих стран обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, но белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, потому что из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Беларуси неоднократно сообщали, что Литва, Польша и Латвия насильно выдворяют мигрантов на белорусскую территорию.