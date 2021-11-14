МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет за рубежом

В первый день авиасалона Dubai Airshow 2021 МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, принял участие в летной программе. Как рассказали в ОАК, полет продолжался 10 минут. Самолет пилотировали летчики-испытатели Корпорации "Иркут" Василий Севастьянов и Андрей Воропаев.

Демонстрационный полет включал в себя ряд элементов, показывающих возможности лайнера: быстрый набор высоты до 800 м, развороты с набором высоты и снижением, горку с углом 45 градусов и минимальной скоростью 210 км/час, вираж с перегрузкой 2g, проход на высоте 100 м с приветственным покачиванием крыла посетителям выставки.

Dubai Airshow 2021 стал местом международной премьеры нового самолета, созданного входящей в ОАК Корпорацией "Иркут", с отечественными авиадвигателями ПД-14 производства ОДК. Для выставки на лайнере установлена часть салона бизнес- и эконом-классов. Это позволяет продемонстрировать посетителям самолёта одно из преимуществ МС-21 - увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем.