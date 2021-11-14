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14.11.2021 10:08
Рубрика: Культура

Музей архитектуры расскажет истории московских художников 1930-х годов

Текст: Наталья Лебедева
Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева совместно с Галеев-Галереей подготовили выставочный проект "За фасадом эпохи", посвященный московским художникам, творившим в очень непростое время - в 1920-е - 1930-е годы.
Голополосов Борис Александрович (1900–1983). Бригада рыбаков. 1932 Фото: предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В. Щусева Голополосов Борис Александрович (1900–1983). Бригада рыбаков. 1932 Фото: предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В. Щусева
Голополосов Борис Александрович (1900–1983). Бригада рыбаков. 1932 Фото: предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В. Щусева

В одном месте собрали работы очень разных художников и по стилю, и по возрасту, и по социальному происхождению, но их истории и судьбы тесно переплетаются между собой, образуя определенную социальную сеть того времени.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Вот лишь несколько имен - Лев Аронов, Анатолий Гусятинский, Лев Зевин, Мария Ильф-Тарасенко, Георгий Павильонов, Николай Прокошев, Иван и Надежда Свешниковы, Роман Семашкевич, Лидия Хромова, Антон Чирков, Константин Эдельштейн и многие другие. Условно по времени начала творческой деятельности их всех можно разделить на "старших" и "младших".

В 30-е годы у многих "старших" художников, не согласившихся с идеологическими изменениями в стране, почти не осталось возможностей для активной публичной художественной жизни. Так Борис Голополосов, Александр Глускин, Лев Зевин, Александр Китаев, Ева Левина-Розенгольц, Антонина Софронова, Михаил Ранков, Константин Чеботарев, Антон Чирков остались "злобствующими эстетами", рискующими изображать события "как было", а не "как надо".

У "младших" художников была другая серьезная проблема - отсутствие достаточного опыта участия в объединениях и группах. Лишенные возможности работать публично в "мелкобуржуазных" и "попутнических" жанрах и стилях они занимались станковой живописью "в стол", а на жизнь зарабатывали преподаванием, монументальной живописью, декоративным оформлением зданий и улиц.

"Взгляд художников внутрь себя, рефлексия через поиск ракурса, формы, колористического решения - всё это сделало такое искусство непригодным для пропаганды советского строя, когда "жить стало лучше, жить стало веселее". Их творчество, в котором синтезируется влияние различных художественных школ, начиная от искусства Возрождения и до современных стилей и направлений, характеризуется полифонией взглядов, методов и жанров", - рассказывают в музее архитектуры.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Именно поэтому наследие "зафасадных" мастеров показывают эстетически - через поиск стиля, темы, манеры письма, цвета, восприятие времени и себя в нем.

Живописные и графические работы художников для выставки предоставили их наследники, частные коллекционеры и художественные музеи со всей страны. Также экспонаты для выставки предоставили музеи Нукуса, Тбилиси, Сухуми и Бишкека.

"Воспоминания наследников, истории об отдельных произведениях, рассказы о непростой и порой трагической судьбе картин и их создателей приоткрывают "забытое" искусство, которое долгое время хранилось вдали от посторонних взглядов", - отметили в пресс-службе музея архитектуры.

Познакомиться с "забытым" искусством и распутать хитросплетения судеб художников и истории страны можно с 17 ноября по 26 декабря в "Галеев-галерее".

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