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14.11.2021 09:30
Рубрика: В мире

На Украине простаивают 90% государственных ТЭС

Текст: Алла Владимирова

Девяносто процентов мощностей украинских теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности, простаивают. Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго". А по данным агентства УНИАН, 60 процентов мощностей не функционируют из-за нехватки угля.

В общей сложности не работают 14 энергоблоков - это рекордное количество. Еще на шести блоках ремонтируют оборудование. Под нагрузкой работают только три блока государственных ТЭС из 23.

Напомним, на Украине набирает обороты дефицит энергоресурсов, что связано, в частности, с резким ростом стоимости газа и нехваткой угля.

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