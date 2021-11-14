На Украине простаивают 90% государственных ТЭС

Девяносто процентов мощностей украинских теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности, простаивают. Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго". А по данным агентства УНИАН, 60 процентов мощностей не функционируют из-за нехватки угля.

В общей сложности не работают 14 энергоблоков - это рекордное количество. Еще на шести блоках ремонтируют оборудование. Под нагрузкой работают только три блока государственных ТЭС из 23.

Напомним, на Украине набирает обороты дефицит энергоресурсов, что связано, в частности, с резким ростом стоимости газа и нехваткой угля.