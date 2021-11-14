На Украине засомневались в адекватности Зеленского

Слова президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике показывают, что он неадекватно воспринимает происходящее в стране. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Напомним, ранее Зеленский призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов, а за неповиновение пригрозил им "адским периодом". Он также заявил, что сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно "разгоняются".

"Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране", - сказал Кучеренко.

Он назвал подобные заявления продолжением шоу "запугай всех" и "кругом враги". По его словам, сегодня на Украине простаивают 90 процентов мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности, и под нагрузкой работают только три блока из 23 государственных ТЭС. Как считает Кучеренко, советники президента скорее всего "боятся" рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики.

"Что можно сказать, если второго ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены, наша энергосистема, аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Беларуси?" - заключил депутат.