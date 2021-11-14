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14.11.2021 13:26
Рубрика: Общество

Названы ошибки в популярной диете для профилактики диабета и ожирения

Текст: Евгения Думанская

Доктор Майкл Мосли в своем подкасте на Четвертом канале BBC рассказал о правилах интервального питания - популярного метода питания для контроля уровня сахара в крови и похудения.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Врач: Страдающие сахарным диабетом могли избежать его, изменив образ жизни

Мосли рассказал, что этот метод помогает не только похудеть, но также предотвратить сахарный диабет и гипертонию. Суть его заключается в ограничении времени приема пищи. Доктор привел в пример свою ситуацию - в семь вечера он поужинал со своей семьей, а потом не принимал пищу до девяти утра. В это время разрешены только напитки, но, как отметила гость подкаста хронобиолог Эмили Манукян из Института Солка, от некоторых из них тоже нужно отказаться.

Например, Манукян категорически не советует употреблять молоко. Кроме того, есть исследования, которые показывают, что в фазе голодания разрешены чай и кофе, однако споры о влиянии кофеина на регуляцию глюкозы не умолкают. Поэтому, с ее точки зрения, рационально отказаться от всех напитков, кроме воды.

"Горячая или холодная, какая угодно - но вода. И не газированная, а обычная. Вне "обеденного окна" только ее", - цитирует Манукян "Express".

Она посоветовала выбрать для приема пищи "окно" в 8-10 часов. Лучше всего, если оно будет начинаться через час-два после пробуждения и заканчиваться за три-четыре часа до отхода ко сну. Однако стоит помнить, что у любых диет, подразумевающих ограничения в питании, есть противопоказания и начинать их стоит только посоветовавшись с лечащим врачом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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