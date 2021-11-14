Новости

Гидрометцентр: На юг России с воскресенья придет похолодание 05:35
Онколог объяснила, когда лучше делать прививку от COVID больным раком 05:00
Россия начала поставки в Индию зенитно-ракетных систем С-400 04:55
NYT: Пентагон скрыл информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году 04:30
Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации "Спутником Лайт" 03:55
Пушков ответил на заявление генерала Картера об отношениях России и Запада 03:25
Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным объемы поставок газа 03:02
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России 02:26
В Госдуме назвали недальновидной публикацию WSJ о "компромате" на США 02:06
Бельгия и Франция досрочно вышли на ЧМ-2022 01:35
Польский солдат погиб на границе в результате несчастного случая 01:23
ФБР заявило о взломе своей почты 00:58
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Хорватия - Россия 00:16
Участники климатической конференции ООН согласовали текст заявления 13.11.2021
Роспотребнадзор назвал три признака опасной "незамерзайки" 13.11.2021
Украинские военные обстреляли ЛНР из гранатомета 13.11.2021
Сербия готова реализовывать перспективные газовые проекты с Россией 13.11.2021
Вучич рассказал, что многому учится у Путина 13.11.2021
Впервые за 7 месяцев на Кубе за день не зарегистрировали смерти от COVID 13.11.2021
Хэмилтон стартует последним в спринтерской гонке на Гран-при Бразилии 13.11.2021
Около 321 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 13.11.2021
Коллектив 48-го ЦНИИ МО наградили за участие в создании "Спутника V" 13.11.2021
Корабли Черноморского флота проведут совместное учение с ВМС Алжира 13.11.2021
В московском метро пассажир погиб, спасая попутчика 13.11.2021
Сборная России по самбо лидирует после второго дня чемпионата мира 13.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
14.11.2021 04:30
Рубрика: В мире

NYT: Пентагон скрыл информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году

Военные США скрыли информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году, который привел к значительным человеческим жертвам. Такую информацию в субботу распространила газета The New York Times, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Один из главарей "Аль-Каиды" ликвидирован на северо-западе Сирии

Согласно ему, 18 марта 2019 года американский истребитель F-15 скинул бомбу на людей, находившихся в поле близ населенного пункта Эль-Багуз. По данным газеты, в результате погибли 70 человек. В последовавших за этим событием рапортах и докладах ущерб был приуменьшен. Издание отмечает, что независимое расследование проведено не было, а сам авиаудар не был предан широкой огласке, пишет ТАСС.

На этой неделе The New York Times направила данные своего расследования в Центральное командование США. В ведомстве признали факт авиаудара, а также уточнили, что его жертвами стали 80 человек. При этом военные считают, что данный шаг был оправдан, так как удалось ликвидированы 16 боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). В отношении других погибших в командовании заявили, что не смогли установить, были ли они террористами или мирными жителями.

В мире США

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации "Спутником Лайт"
Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет
Россия начала поставки в Индию зенитно-ракетных систем С-400
В Госдуме назвали недальновидной публикацию WSJ о "компромате" на США
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября