NYT: Пентагон скрыл информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году

Военные США скрыли информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году, который привел к значительным человеческим жертвам. Такую информацию в субботу распространила газета The New York Times, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Согласно ему, 18 марта 2019 года американский истребитель F-15 скинул бомбу на людей, находившихся в поле близ населенного пункта Эль-Багуз. По данным газеты, в результате погибли 70 человек. В последовавших за этим событием рапортах и докладах ущерб был приуменьшен. Издание отмечает, что независимое расследование проведено не было, а сам авиаудар не был предан широкой огласке, пишет ТАСС.

На этой неделе The New York Times направила данные своего расследования в Центральное командование США. В ведомстве признали факт авиаудара, а также уточнили, что его жертвами стали 80 человек. При этом военные считают, что данный шаг был оправдан, так как удалось ликвидированы 16 боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). В отношении других погибших в командовании заявили, что не смогли установить, были ли они террористами или мирными жителями.