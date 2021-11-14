Онколог объяснила, когда лучше делать прививку от COVID больным раком

Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют более высокий риск развития тяжелой формы COVID-19. Их лечение, как правило, требует более длительного пребывания в стационаре и тщательного наблюдения.

Специально для "Российской газеты" профессор, доктор медицинских наук, заведующая отделением онкогематологии Онкоцентра "Лапино 2" Первин Зейналова рассказала о правилах вакцинации для онкопациентов:

- Так как раковая опухоль в принципе не будет ждать, то лечение таких больных нельзя прерывать, несмотря на пандемию. Оно должно быть продолжено в рамках выбранного курса. Поэтому онкологическим больным показана вакцинация.

Но пока еще нет официально утвержденных рекомендаций по проведению вакцинации против SARS-COV-2 для таких пациентов. Мировое онкологическое сообщество продолжает активно разрабатывать рекомендации. Тем не менее, уже можно говорить, что вакцина эффективна для тех, кто находится в ремиссии и для больных в острой фазе.

Кроме того, онкогематологические больные, пациенты с активной солидной опухолью (рак молочной железы или рак легкого) или имевшим такие заболевания в последние пять лет, должны прививаться в приоритетном порядке, независимо от других показаний, например, ограничений по возрасту.

Также не должны воздерживаться от вакцинации пациенты, участвующие в клинических испытаниях. Прививка рекомендована в том числе и тем онкопациентам, которые уже переболели COVID-19, если у них недостаточный уровень антител.

Но, все же, онкологические больные - это совершенно особенная категория пациентов. Если для здорового человека вакцинация в принципе показана, то в случае с онкологией все зависит от ситуации. Решение о том, стоит ли делать прививку конкретному пациенту со злокачественной опухолью или нет, должен принимать его лечащий врач, с учетом варианта заболевания, взвесив все "за" и "против".

Например, вакцинация не проводится в период химиотерапии. Обычно прививку делают в состоянии ремиссии, либо до начала химиотерапии или после ее окончания.

Если же человек с онкологическим диагнозом заболел ковидом, то терапия должна быть направленна на лечение вирусной инфекции. А после окончании лечения и мониторинга образования антител больному следует обратиться к врачу-онкологу, чтобы принять решение о дальнейшей вакцинации.

В период пандемии онкологическим пациентам стоит уделять повышенное внимание соблюдению санитарно-противоэпидемических мер, особенно тем, кому по состоянию здоровья не может быть сделана прививка. Им надо особенно тщательно соблюдать масочный режим, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.