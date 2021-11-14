Почему американские военные умолчали об авиаударе по мирным жителям в Сирии

В Пентагоне скрыли информацию об авиаударах в Сирии, которые произошли 18 марта 2019 года и унесли жизни десятков мирных жителей. Расследование этого инцидента не проводилось, сообщила газета The New York Times.

Американский штурмовик F-15E сбросил бомбу весом 227 килограмм на группу мирных жителей. Когда дым рассеялся, несколько человек попытались найти укрытие. Однако еще один истребитель, следовавший за первым штурмовиком, сбросил две бомбы большей мощности, убив выживших. По словам источника издания, находившегося в это время в Объединенном центре воздушных операций ВВС США на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, военнослужащие, которые наблюдали в прямом эфире за происходящим с камер беспилотника, "находились в шоке". "Кто сбросил их?" - спросил один из офицеров, набравший сообщение в защищенной системе чата, которую используют те, кто следит за перемещение дрона. Другой офицер ответил: "Мы только что уничтожили 50 женщин и детей". Вскоре выяснилось, что в результате авиаударов погибло около 70 мирных жителей. После трагического инцидента силы коалиции сравняли с землей с помощью бульдозеров место бомбардировок.

Как отмечает американское издание, удар в сирийском Багузе был одним из крупнейших инцидентов с жертвами среди гражданского населения в ходе широко разрекламированной операции западной коалиции против "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ), но он никогда не был публично признан американскими военными. Число погибших почти сразу стало известно военным чиновникам. При этом юрист ВВС США назвал бомбардировки "возможным военным преступлением, требующим расследования". Но почти на каждом шагу представители отдела спецопераций предпринимали шаги с тем, чтобы скрыть информацию об авиаударах: число погибших было преуменьшено, а отчеты о бомбардировках были "зачищены и засекречены".

Наконец, о бомбардировках не было поставлено в известность руководство Белого дома и Пентагона. Генеральный инспектор министерства обороны начал свое расследование обстоятельств инцидента, но доклад, содержащий его выводы, в итоге не дошел до высокой инстанции. Джин Тейт, бывший офицер ВМС США, который долгие годы работал аналитиком в Управлении военной разведки и Национальном контртеррористическом центре, прежде чем перейти в офис генерального инспектора, сказал, что критиковал бездействие руководства, однако, не добившись продвижения этого громкого дела, в конечном итоге был вынужден уйти в отставку.

Детали бомбардировок легли в досье, которое формировалось журналистами The New York Times в течение нескольких месяцев на основе конфиденциальных документов и полученных секретных отчетов, а также интервью с хорошо информированным персоналом и должностными лицами с высшим уровнем секретности допуска, которые обсуждали инцидент при условии, что они не будут упомянуты в публикации. В ходе журналистского расследования выяснилось, что бомбардировка была спланирована секретным американским подразделением специальных операций Task Force 9, которое отвечало за наземные операции в Сирии. Оперативная группа действовала в такой секретности, что, как правило, не сообщала об операциях даже руководителям территориальных подразделений Пентагона. Так, командование американских ВВС в Катаре не имело информации о готовящемся авиаударе, сказал источник, служивший в этом командном центре.

После того как The New York Times направила результаты журналистского расследования Центральному командованию США (Центком), которое курировало воздушную войну в Сирии, военные впервые признали факт нанесения ударов с воздуха в марте 2019 года, заявив, что 80 человек были убиты, но "бомбардировки были оправданы". В заявлении Центком говорится, что в результате взрывов бомб погибли 16 боевиков и четыре мирных жителя. Военные не сказали о 60 других погибших.

Единственная оценка, сделанная сразу после бомбардировки, была проведена тем же наземным подразделением Task Force 9, которое и спланировало эту операцию. В этом заключении говорится о том, что бомбардировка была законной якобы из-за того, что в результате авиаударов погибло "лишь небольшое количество мирных жителей", а в основном "были ликвидированы боевики Исламского государства" (запрещено в РФ). "Официальное уведомление о военном преступлении, уголовное расследование или дисциплинарные меры не требовались, а другие смерти были случайными", - говорилось в данных отчетов.

По оценкам экспертов издания, несмотря на то, что в Пентагоне были установлены строгие правила для защиты гражданских лиц во время действия сил коалиции против террористов, оперативная группа специальных операций неоднократно использовала другие методы, чтобы обойти их. Напомним в этой связи, что власти Сирии называли присутствие американских военных на территории этой страны "оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти".