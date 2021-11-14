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14.11.2021 01:23
Рубрика: В мире

Польский солдат погиб на границе в результате несчастного случая

Служивший на польско-белорусской границе польский солдат погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
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Инцидент произошел 13 ноября. Установлено, что причиной гибели военнослужащего стал "выстрел из служебного оружия", передает РИА Новости, ссылаясь на заявление.

Командование бригады подчеркивает, что третьи лица не участвовали в происшествии. По факту произошедшего военная жандармерия совместно с прокуратурой начали разбирательство.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Polsat, польский солдат погиб "не во время исполнения служебных полномочий".

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