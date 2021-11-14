Польский солдат погиб на границе в результате несчастного случая

Служивший на польско-белорусской границе польский солдат погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.

Инцидент произошел 13 ноября. Установлено, что причиной гибели военнослужащего стал "выстрел из служебного оружия", передает РИА Новости, ссылаясь на заявление.

Командование бригады подчеркивает, что третьи лица не участвовали в происшествии. По факту произошедшего военная жандармерия совместно с прокуратурой начали разбирательство.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Polsat, польский солдат погиб "не во время исполнения служебных полномочий".