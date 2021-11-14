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14.11.2021 19:06
Рубрика: В мире

Председатель Китая стал "кормчим китайского возрождения"

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
На брифинге, посвященном окончанию 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, официальный представитель компартии Китая заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин отныне "кормчий" и "народный лидер". До того в истории Китая был лишь один "великий кормчий" - Мао Цзэдун. По итогам пленума было принято заявление, в котором говорится о преемственности политики компартии.

"Проделав 100-летний путь развития, КПК сейчас находится в расцвете сил и энергии", сказано в заявлении. Как сообщается в документе, 20-й съезд компартии пройдет во второй половине 2022 года в Пекине. Ожидается, что на этом съезде будет решено, кто станет во главе страны в ближайшие годы. В документе перечислены успехи Китая, особенно за последние годы, достигнутые во всех сферах. Также подчеркивается роль армии, которая "после всеобщей и революционной перестройки отправляется в новый поход в совершенно новом облике".

Фото: Yan Yan/Xinhua via AP
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Также в заявлении по итогам пленума содержатся рекомендации членам компартии, основанные на конфуцианских ценностях. "Следует всегда оставаться скромными и осторожными, не зазнаваться и не горячиться, не останавливаться ни перед какими препятствиями, не допускать сокрушительных ошибок в кардинальных вопросах. Необходимо проявлять наибольшую стойкость подобно "бамбуку, упорно цепляющемуся за отвесную скалу".

В мире Восточная Азия Китай

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