Путин рассказал о своем видении либерализма

"Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу", - заметил Владимир Путин. "Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант", - считает он.

Президент процитировал Достоевского: "Наши либералы - это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги". "Но это не истинный либерализм", - заметил он.

Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет такого внутреннего механизма, как свобода мысли, подчеркнул Путин. Так что дискуссия между славянофилами и западниками "немножко поверхностная", считает он. "Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели", - заметил президент.